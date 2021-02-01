أبرز الاخبار الرياضية اليوم الاحد

كتبت : مروة سامي

أبرز الاخبار الرياضية اليوم الاحد 31/1/2021 , شهدت الرياضه اليوم العديد من الأحداث المهمة وعلى رأسها حديث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع اللاعبين عن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية وتأكيده أنه لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر، استبعاد شيكابالا ومروان والجزيري والمثلوثي من مواجهة الزمالك مع المحلة

استبعاد شيكابالا ومروان والجزيري والمثلوثي من مواجهة الزمالك مع المحلة

تأكد غياب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي، لاعبى الزمالك، عن مواجهة المحلة المقبلة في الجولة الحادية عشرة من الدورى؛ بسبب الإصابة، حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر، بينما يعاني المثلوثي من جزع في الرباط الداخلي للركبة.

الجونة يرحب بانضمام عمر السعيد من الزمالك

رحبت الصفحة الرسمية لنادى الجونة بانضمام عمر السعيد من نادى الزمالك، حيث نشرت صورة للاعب معلقة عليها: “يسعدنا أن نعلن عن انضمام المهاجم عمر السعيد من نادي الزمالك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم”.

أشرف عواض: كرة اليد أصبح لها شعبية كبيرة فى مصر

قال الكابتن أشرف عواض نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن المنتخب المصرى قدم أداءا طيبا في بطولة كأس العالم لليد وكان ينقصه فقط أن يتوج بالبطولة، والمتطوعون بذلوا مجهودا كبيرا وخرافيا خلال مونديال كأس العالم لكرة اليد ونتمنى الحصول على ميدالية في الأولمبياد .

الزمالك يقيد حفني ومروان وفيصل وحارسين من الناشئين في القائمة الأفريقية

كما قام مسئولو نادي الزمالك بقيد كل من أيمن حفنى ومروان حمدي وحسين فيصل وحارسى مرمى الناشئين أحمد نادر السيد وسيد عطية في القائمة الأفريقية عقب انتهاء فترة القيد ونجاح الزمالك في التعاقد مع أيمن حفني ومروان حمدي، فيما لم يتم قيد سيف الجزيري لقيده في قائمة المقاولون العرب الأفريقية، وشارك في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم.

إدارة الكرة فى الزمالك تنهى ملف مستحقات اللاعبين بعد الانتقالات الشتوية

كما استقرت إدارة الكرة فى نادي الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الكرة، على بدءتجهيز ملف المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول، وذلك عقب الانتهاء من الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهي فى الثانية عشرة منتصف الليل، بعدما نجح الزمالك في ضم كل من سيف الجزيري من المقاولون العرب ومروان حمدى من المقاصة وأيمن حفني فى صفقة انتقال حر.

موسيماني: الدحيل فريق خطير والفوز عليه يتطلب الأداء القوى والتركيز العالى

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لا يختلف عن ي مباراة أخرى يخوضها الفريق الأحمر، مؤكدا أن الإعداد لمباراة الدحيل مثل أي مباراة في الدوري أو إفريقيا، وقال في تصريحات لقناة الأهلي: “الإصابات جزء من اللعبة ولكن الإصابات التي يتعرض لها لاعبي الأهلي تتكرر منذ قدومي لتدريب الفريق الأحمر، والسببت في ذلك يرجع إلى ضغط المباريات وأن كل لاعب يريد المشاركة في كل المواجهات وعندما يشعر بالآلام في العضلة الخلفية يكمل اللعب حتى يتعرض للإصابة، سنحاول في الفترة المقبلة إيجاد المزيد من الحلول لهذه الإصابات”.

إصابة العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى بفيروس كورونا

كشفت مصادر مقربة من العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم عزله فى منزله وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، والحصول على بروتوكول العلاج للتعافي من الفيروس اللعين.

حسين الشحات يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الخلفية

أعلنت قناة الأهلي تعافي حسين الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية ومشاركته في مران الأهلي الثانى بقطر، استعداداً لمواجهة الدحيل القطري المحدد لها الخميس المقبل بافتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تعرف على قائمة هدافى الأهلى فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة الدحيل

يعود النادى الأهلى إلى بطولة كأس العالم للأندية بعد أكثر من 7 سنوات من الغياب عن البطولة وتحديدا منذ 2013، ليضرب موعدا مع فريق الدحيل القطرى يوم 4 فبراير على أرضية ملعب استاد المدينة التعليمية، والتى تستضيفها الدوحة، وصعد الأهلى إلى بطولة مونديال الأندية بعد الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا لموسم 2019\2020 من خلال الفوز على الزمالك بنهائى البطولة الأفريقية بنتيجة 2\1 على ملعب استاد القاهرة.

المقاصة يتعاقد مع باسم مرسى لمدة 3 مواسم قبل غلق باب القيد

نجح نادى مصر المقاصة فى التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لمدة ثلاثة مواسم غلق باب القيد الشتوى، ورحب الإنتاج الحربى برحيل باسم مرسى فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم مع الفريق ، ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى ووليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة.

اللجنة الفنية بالإسماعيلى تساند يوفيتش لعودة انتصارات الدراويش بالدوري

عقد أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلى، والتى تضم كلا من على أبوجريشة وعماد سليمان والمهندس مدحت الوردانى، اجتماعا مع البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني الجديد ويرافقه أحمد العجوز، قبيل انطلاق ودية الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1.

إنبى يعلن بيع أسامة جلال إلى بيراميدز رسميًا

كما أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” انتقال أسامة جلال مدافع الفريق البترولى إلى بيراميدز قبل غلق باب القيد الشتوى.

ويعد أسامة جلال أحد أبناء إنبي، وتألق بشدة خلال تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، والتي أهلت الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى القطبين، الأهلي والزمالك، خلال الأشهر الماضية، دون أن يتم أي منهما الصفقة.