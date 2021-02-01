أبرز الأحداث الأقتصادية حول العالم اليوم الأثنين 1فبراير مع التايم المصرية

أبرز الأحداث الأقتصادية حول العالم اليوم الأثنين 1فبراير مع التايم المصرية

إعداد / دعاء سنبل

أبرز الأحداث الأقتصادية حول العالم اليوم الأثنين 1فبراير 2021 مع جريدة التايم المصرية

الفضة ترتفع إلى ذروة 6 أشهر

ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الاثنين، لتصعد بنحو 7.4 بالمئة إلى قرب ذروة 6 أشهر بعد أن دعت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي المستثمرين الأفراد لإغراق السوق.

بوتين يصدر تعليمات لإعداد متطلبات عمل شركات التكنولوجيا الأجنبية في الإنترنت الروسي

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة والكرملين بإعداد مقترحات بشأن إدخال متطلبات إضافية لشركات التكنولوجيا والمعلومات الأجنبية العاملة في مجال الإنترنت الروسي بحلول أغسطس 2021

توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط في 2021

توقع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” أن تصعد أسعار النفط إلى 65 دولارا للبرميل بحلول يوليو المقبل، وذلك في ظل شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب على الخام.

في نهاية 2020.. أكثر من 13 مليون عاطل عن العمل في منطقة اليورو

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو استقر عند 8.3 بالمئة من القوة العاملة في ديسمبر الماضي.

أوكرانيا تستأنف استيراد الكهرباء من روسيا

استأنفت أوكرانيا استيراد الطاقة الكهربائية من روسيا، حسبما جاء في بيانات نشرتها شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية “أوكرينيرغو”.