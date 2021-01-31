وزارة الإسكان نطرح وحدات سكنية جديدة لمحدودى الدخل على عشرين عام

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب موعد الطرح الجديد لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي 2021، الخاص بالفئات محدودة الدخل.

واكدت المصادر أن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي سيكون عقب الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر السابق طرحه آخر 2020.

وكشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنّه سوف يتم طرح الوحدات السكنية التابعة للإعلان الخامس عشر (15) لمشروع الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين لوحدات الإعلان السابق، ويمكن للمواطنين التقديم عن طريق الحجز الإليكتروني وشراء كراسة الشروط.