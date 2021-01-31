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عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الاحد
عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الاحد
سجلت أسعار الحديد والصلب في السوق المحلية، حالة من الاستقرار بالأسواق، مع بداية تعاملات الأحد وبلغ سعر الطن 13الفا جنيه.
وإليكم آخر الأسعار
حيث سجل سعر حديد المصريين، 13 ألفا و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13 ألفًا و700 جنيه، وحديد العتال 13 الفا و450 جنيه للطن، وحديد عطية 13 ألفًا و400 جنيه، وسجل سعر حديد بشاي 13 ألفًا و500 جنيه، وحديد المراكبي 13 ألفًا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13 ألفًا و300 جنيه للطن، حديد مصر ستيل يسجل 13 ألفًا و300 جنيه.