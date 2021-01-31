شاهد كيف انقذ الحمار اهالى عزبة السلام وخط 13 بالقليوبية من صعق الكهرباء
متابعة عمرو دسوقى هريدى
شهدت منطقة عزبة السلام ، التابعة لقرية الرملة بنها في محافظة القليوبية ، فى تمام الساعة الخامسة مساءا، تعرض حمار كان يقوده أحد المواطنين ومعه طفل صغير للصعق الكهربائي ، بسبب عمود كهربائي في الشارع ، نتيجة الإهمال والإستهتار لأحد المواطنين الذى يقوم بتحميل العمود كم هائل من لمبات الأضاءة والزينة أمام ورشة خراطة خاصة به وبدون صيانة ونتيجة عدم المتابعة وعدم مسائلته عما يفعله من
الجهات المنوط بها متابعة مثل هذه الأعمال المخالفة للطريق العام ناهيك عن رش كمية كبيرة من المياه اسفل العمود ذاته من طرف المواطن نفسه مما جعل العمود به صاعق كهربائى .
وقال عبد الجيد محمد ، المقيم بمنطقة عزبة السلام ، الذي تعرض للحادث، إنه أثناء عودته هو وابن عمه الصغير من الحقل لمنزله راكبا حماره، بعد فوجئ بتعرض الحمار للصعق الكهربائي من العمود الموجود في الشارع.
وأوضح أن الحمار سقط بعدها على الأرض، مشيرا إلى أنه ألقى بابن عمه بعيدًا عن الحمار ونجيا من الموت صعقا، لجلوسهما على جوال بلاستيكي “بردعة” فوق ظهر الحمار ما حال دون وصول الكهرباء إليهما.ويؤكد المواطن عبد الجيد محمد أن العناية الإلهية انقذتهم بأعجوبة ويقول :”الحمد لله أننا اكتشف هذا الصاعق الكهربائى لأن الطريق هنا عام ويمر به الكثير من المارة وكثير من السيارات ولكن هذه الحادثة لم تكن الأولى ولكنها للمرة الثانية وقد توجهنا سابقا الى المسؤولين ولا حياة لمن تنادى فالرجاء اتخاذ إجراء حسام إتجاه كل مخالف للقانون حتى ننقذ حياة الناس من الاهمال…. “
ولذلك نا شد أهالى المنطقة المسؤولين بالتدخل وعمل صيانة لأعمدة الكهرباء باستمرار التي قد تشكل خطورة على حياة المواطنين والمارة خاصة الأطفال الأبرياء ومحاسبة كل المخالفين والخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد لكل من يتكاسل فى أداء عملة .