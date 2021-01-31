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تعرف علي شروط الوظيفة في مصلحة الضرائب وآخر فرصة للتقديم 

تعرف علي شروط الوظيفة في مصلحة الضرائب وآخر فرصة للتقديم 

تنتهي اليوم مصلحة الضرائب  الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١، مدة التقديم الحصول علي وظيفة بالضرائب وآليات التسجيل والشروط بعد ما أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولمدة شهر على  كيفية التقدم للوظائف التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وشروط الحصول على وظيفة وإليكم التفاصيل والشروط

 

 

1- اشترطت الضرائب على المتقدمين لشغل الوظائف، أن يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية.

2- لائقون طبيا.

3- أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان.

4- ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عامًا ميلاديًا في تاريخ هذا الإعلان.

5- أن يكونوا من خريجي كليات التجارة (شعبة المحاسبة)، بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

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