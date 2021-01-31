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بالصور الوحدة المحلية بطحلة بالقليوبية تشن حملة لصيانة كشافات الإضاءة بقرى الوحدة
بالصور الوحدة المحلية بطحلة بالقليوبية تشن حملة لصيانة كشافات الإضاءة بقرى الوحدة
كتب عمرو دسوقى هريدى
أكد “عيد عزت” – رئيس الوحدة المحلية بطحلة – لــ” التايم المصرية ” أن الوحدة المحلية بطحلة شنت اليوم الأحد 31 يناير 2021 حملة لصيانة كشافات الإضاءة بقرى الوحدة وبصفة خاصة قرية الرملة مركزبنها وقد شملت أعمال الصيانة شارع الجمعية الزراعية وطريق المقابر وجارى إستكمال أعمال الصيانة على مدار هذا الأسبوع ؛ وناشد عيد جميع مواطنى قرى الوحدة المحلية بطحلة ان الموا طن والحكومة شركاء فى الوطن فلابد لكل واحد منهم دور يقوم به فكما أننا نقوم بأعمال الصيانة بصورة دورية يجب على المواطن ان يساعدنا هو الآخر فى الحفاظ على هذه الأعمال و نرحب بأى اقتراح يتقدم به اى مواطن ونحن على أتم استعداد للمساعدة فى حدود إمكانيات الوحدة وبالرغم من الظروف
التى تمر بها البلاد ، وأضاف عزت ان هناك بعض الأشخاص يشوهون الاعمال الإيجابية ويريدون دائما ان يخفونها ودائما يصدرون السلبيات حتى يرى الآخرون ان مجتمعنا منهار ومتهدم وان الكل متكاسل ، فهؤلاء الأشخاص نوجه إليهم رسالة بأننا دائما نعشق النقد ولكن النقد البناء وليس الهدام وسنظل نعمل لهذا الوطن رغم كيد الحاقدين و لأننا خلقنا من أجل العمل ونعمل ما علينا فى حدود استطاعتنا ويد واحده لا تصفق….. فلابد من مشاركة الجميع… المواطن والحكومة… لبناء وطننا الغالى مصر . وكل إنسان حسب نيته وضميره ….
وفى النهايه نوهه رئيس الوحدة انه على أتم استعداد لتلقى اى شكوى والبث فيها فورا عبر بريد الراسائل الخاصة بجريدة صوت الرملة بنها او بالتواصل بنا مباشر .