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بأمر من محافظ القليوبية.. رئيس حي غرب يكرم قيادة محلية لتفانيها في العمل

بأمر من محافظ القليوبية.. رئيس حي غرب يكرم قيادة محلية لتفانيها في العمل

قام صباح اليوم سيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتكريم المهندس ايهاب مهدي رمضان نائب رئيس الحي علي دوره والمجهود الكبير المبذول للارتقاء بمنظومة النظافة والانشغالات والتجميل والتطوير ف جميع القطاعات بنطاق حي غرب شبرا الخيمة ووجه نائب رئيس الحي الشكر إلي السيد رئيس الحي ع الثقة الغالية .

وعلي جانب اخر يأتي هذا العمل الدؤوب ف جميع القطاعات بناءا علي تعليمات معالي الوزير المحافظ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والذي يقوم بجولات علي مدار الساعة وخاصة منظومة النظافة التي تلقي اهتمام كبير من معالي المحافظ ورفع الاشغالات لتيسير حركة المرور والضرب بيد من حديد علي المخالفين.
وفي الآونة الاخيرة قام حي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام بعمل لجان من رئاسة الحي بمتابعة البناء المخالف حتي يقضي الحي ع العشوائية وتحويل المخالف الي النيابة العسكرية.

 

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