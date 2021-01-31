النشرة الإقتصادية المصرية اليوم السبت 30يناير

كتبت : مروة سامي

تقدم لكم التايم المصرية النشرة الإقتصادية المصرية اليوم السبت الموافق 30يناير 2021، وكل مايخص الأقتصاد في مصر.

الدول الأكثر فقرًا قد لا يصلها اللقاح قبل عام 2024

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن مسألة توفير لقاح كورونا باتت الشغل الشاغل لكل دول العالم الفقيرة والغنية، متوقعا أن تصل الدول المتقدمة إلى تأمين احتياجاتها من اللقاح وتوفيره قبل نهاية العام الجارى، لكن الدول النامية والأسواق الناشئة قد تصل إلى ذلك على مدار العام القادم.

وأشار إلى أن الدول الأكثر فقرا قد لا يصلها هذا اللقاح إلا بعون دولى ضخم ولن يكون ذلك قبل عام 2024، وهذا يمثل خطورة على المواطنين فى هذه الدول، وفق ما تحدثت «نيويورك تايمز» من قبل.

تنفيذ 66% من عمارات السكن البديل لسكان المناطق العشوائية

كما قال أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارِ تنفيذ 5072 وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات السلام، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 66%، وجارِ تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع.

المشاط تشارك في مؤتمر «دافوس» الاقتصادي

كما شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي عقد افتراضيًا. المشاط أكدت أن مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي، بهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة، تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة.

مصر للطيران تسير 52 رحلة غدا

تسير مصر للطيران يوم غد الأحد، ٥٢ رحلة جوية منها ٣٦ رحلة دولية إلى كل من بغداد وندچمينا والرياض وتونس وكازابلانكا ولاجوس والمدينة المنورة وأبوچا ولندن والدمام وباريس وأسطنبول وميلانو وكوبنهاجن ودبي وأمستردام وروما وجدة والخرطوم وعمان وبيروت والشارقة وعنتيبي وأديس أبابا وأبوظبي، بالإضافة إلى ١٢ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و٤ رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٨٠٢ راكب.

السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة محدودة رقم (6) لسنة2021/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من 25 فبراير إلى 16 مارس ٢٠٢١، ومن المقرر أن تكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء المقبل.

كما قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنه سيتم بدء توريد الدفعة الثانية من الأرز الأبيض المحلى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق أول شهر فبراير، بكميات تصل إلى 30 ألف طن شهريا؛ ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.

18.3 مليار جنيه استثمارات بورسعيد

ارتفعت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بورسعيد بنسبة 260% بخطة عام 2020-2021 مقارنة بخطة العام المالي السابق، لتبلغ نحو 18.3 مليار جنيه، بما يمثل 7.1% من الاستثمارات العامة الموزعة، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، التى أضافت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 151 مشروعًا.

لا محاسبة ضريبية للمشروعات الصغيرة عن السنوات السابقة

كما وجه محمد معيط وزير المالية، رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حول الحوافز الضريبية الجديدة التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى، موضحًا أن هذه الحوافز الضريبية تُشَّجع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومى.

الحكومة تبحث خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير

استعراضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة إخلاء مبنى مجمع التحرير، بالتنسيق مع محافظة القاهرة. والوزارات والجهات التي كانت تشغل المجمع التي بلغ عددها حوالى 27 جهة، مع التأكيد على ضرورة سرعة إخلاء المبنى وتجهيزه لاستقبال المستثمرين. والمطورين الذين سيشاركون في تنفيذ مخططات التطوير.