الإعلامية دعاء سنبل تكتب: المطلقة ليست عاهرة والطلاق ليس عار

الطلاق أمر ليس بسهل، فهو من أصعب القرارات التى يتخذها الإنسان من يتعرض لصعوبة الحياة الزوجية. وعدم القدرة على استكمال مسيرة الحياة. ولكنه قد يكون الحل الوحيد لتجنب العديد من المشاكل.

ومحاولة إنقاذ الأبناء من تحطيم صورة الأب والأم من كثرة الخلافات. والمشاحنات التي تسود المنزل وتؤثر بالسلب على كل أفراد الأسرة .

الطلاق حلله الله ولكنه مكروه ، لكن أحياناً يكون هو الحل الوحيد سواء للرجل او المرأة. لا يجب أن نحكم على شخص لم يستطيع الوصول للراحة أو متابعة الحياة مع شخص آخر بانه فاشل او ذو طباع صعبة او عنيد او غير ذلك.

ويصدر المجتمع والأشخاص أحكام ظالمة على المطلقة. وكيف تصدر حكم وأنت لا تعلم حجم المعاناة التى تعرض لها هذا الشخص وربما لو كنت مكانه لن تفعل غير ما فعل أو أن من خاض هذه التجربة أحداً من المقربين إليك فلن يكون هذا حكمك.

المرأة المطلقة ليست عاراً ولا هي أمرأة عاهرة ولا عارضه لنفسها وليست أرضاً خصبة للغيبة والنميمة اتقوا الله فيها يكفيها ما تعرضت له من خراب وتدمير لبيت الزوجية التي طالما حلمت بيه ، وحلمت بحياة مستقلة ولكن القدر لم يساعدها على تحقيق حلمها فلا تدمرون كيانها وأتركوه لحالها .

وقدوتنا ورسولنا الكريم لم يتزوج بكرا ًسوى السيدة عائشة تتعجب عندما نرى البعض عندما يريد الزواج من مطلقة يتعامل معها على أنها سلعة مستعملة ، ويفكر ألف مرة ويشعر بالخوف من فكرة الارتباط بها.

وأسمحوا لى لو كان تفكيركم بهذا الشكل فهذا دليل على ضعف شخصيتكم. وعدم ثقتكم بأنفسكم ، فمن الممكن ان تكون اختك او بنتك في يوم من الايام هيا المطلقة فهل هذا سيكون هو رأيك .

عزيزتي وأختي المطلقة

عزيزتي المطلقة التي تخجلي ولا تخافي من المستقبل “لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امراً” ويبشركِ بالخير. والعوض عما رأيتهِ في حياتك السابقة لعل الأيام تحمل لك الخير والفرحة. ويمكن ان يكون العوض بزوج صالح أو ابنائك يكون عوض لكي او عمل تنجحين فيه وتحققي كيانك فيه .

لابد أن يتعامل المجتمع والناس مع المطلقة بكل احترام ويحميها من كل من يريد بها سوء او ينظر لها نظرة سيئة فلا أحداً منا خالي من غدر الزمن ولا يعلم ماتخبئه له الأيام .