ابرز واهم اخبار نجوم الفن والمشاهير اليوم السبت

كتبت : مروة سامي

ابرز واهم اخبار نجوم الفن والمشاهير مع بوابة مهمة خاصة اليوم السبت 30/1/2021

ماجد الكدوانى يكشف قصة جملة “وماذا بعد” فى “سهرانين” مع أمير كرارة

كشف الفنان ماجد الكدوانى انه والثنائى بيومى فؤاد وسيد رجب أصدقاء منذ ايام الدارسة فى الجامعة، وذلك خلال استضافة الثلاثى فى برنامج ” سهرانين” مع النجم امير كرارة على قناة On، رحب أيضا ضيفا على الحلقة المغنى “أبو” الذى غنى أغنية “هتيجي

ميمى جمال تكشف تفاصيل اعتزالها الفن..وتوضح حقيقة تصريحات “معاناتها من الوحدة”

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس قرار اعتزالها التمثيل نهائيا، مشيرة إلى أنها ومنذ وفاة زوجها الفنان الكبير حسن مصطفي دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت حوالي سنة ونصف في تلك الحالة، قائلة: “إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة”

على حميدة يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد تلقيه العلاج: يراعى كل حالة فى مصر

وجه الفنان الكبير على حميدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تلقيه الاهتمام الطبى والعلاج حاليا فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، قائلا: “الرئيس السيسي يراعى كل حالة في مصر وخاصة الفنانين والمحتاجين.. يا رب يخليهولنا ويطولنا في عمره”.

هنيدى يواجه الزومبى في برومو فيلم “النمس والأنس”..

لفت النجم محمد هنيدى الأنظار بعد نشره برومو فيلمه الجديد “النمس والأنس”، المقرر عرضه قريبًا، حيث رصد البرومو مواجهة محمد هنيدى للزومبى، في إطار تشويقى ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم الذى يشاركه في بطولته النجمتان منة شلبى وصابرين.

ليلى علوى: محمد الصغير أعطى قيمة لمهنته ووضعها بمكان آخر بالوطن العربى

أكدت النجمة ليلى علوي، أن الراحل محمد الصغير تمكن من نقل مهنته إلى مكانة أخرى فى مصر والوطن العربي، قائلا: “محمد الصغير إنسان نادر وقلبه طيب وروحه حلوة ومحدش فى الوطن العربى ينكر أنه أعطى قيمة لمهنته وهو نقل هذه المهنة لمرتبة أخرى فى الوطن العربي”.

محمد إمام يروج لمسلسله الجديد.. ويعلق: مكافأة مليون جنيه لمن يرشد عن “النمر”

شوق الفنان محمد عادل إمام جمهوره ومعجبيه لمسلسله الجديد “النمر” المقرر خوضه السباق الرمضاني لعام 2021، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة دعائية للترويج للمسلسل، معلقًا: “توكلنا على الله.. النمر.. رمضان 2021.. ‏#TheTiger .. إن شاء الله”

شاهد أحمد مكي فى كواليس مسلسل “الاختيار 2”.. وجمهوره: يشبه فان ديزل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان أحمد مكي قالوا إنها من كواليس تصوير مسلسل “الاختيار 2″، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، وانتشرت الصور على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا خاصة بين معجبيه.

نور عمرو دياب: دينا الشربينى شخصية رائعة وطيبة والهضبة مصدر إلهام لي

تفاعلت نور ابنة الهضبة عمرو دياب، مع متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث وجه لها البعض عددًا من الأسئلة وحرصت على الإجابة عليها، مؤكدة أنها تحب الفنانة دينا الشربيني، واصفة إياها بالشخصية الرائعة والطيبة.

سميرة سعيد تتعاون مع بلال سرور فى أغنية “متاهة” من ألبومها الجديد

تتعاون سميره سعيد مع الملحن بلال سرور في أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم” متاهة”، من كلمات شادي نور، وتوزيع هانى ربيع، ومكس ماهر صلاح، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي يوتيوب، سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور الذي قدم معه قبل ذلك أغنية “هليلة”، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية “هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار”.

5 إطلالات لـ منى زكي خطفت الأنظار على السوشيال ميديا

بين الحين والآخر، تخطف الفنانة منى زكي الأنظار إليها على منصات السوشيال ميديا بإطلالاتها المتنوعة، حيث تحرص على ارتداء الأزياء الأنيقة كعادتها، وهذا ما تفعله أيضا حينما تخضع إلى جلسات التصوير وأثناء حضورها المهرجانات والفعاليات الفنية، وتميزت إطلالات النجمة منى زكي بأزيائها المبهجة، كان من بينها إطلالة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مرتدية ملابس شتوية غلب عليها اللون الأبيض، ولاقت إعجاب الكثيرين على منصات السوشيال ميديا.