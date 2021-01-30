أخبار مصرعاجل

مصدر امني ينفي واقعة هجوم 120 شخص علي مزرعة بالجيزة ..والحقيقة ضبط 4 عناصر جنائية وبحوزتهم 3 بنادق وطبنجتين و 2 سلاح ابيض داخل المزرعة

كتب طارق درويش 

نفى مصدر أمنى صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن هجوم عدد 120 شخص يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبو غالب بمحافظة الجيزة ، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية ، وإصابة أحد الأشخاص والإستيلاء على المزرعة.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تمكن الأجهزة الأمنية خلال حملة لضبط الخارجين على القانون من ضبط أربعة عناصر جنائية مختبئة داخل إحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها وبحوزتهم أسلحة نارية( 3 بنادق آلية – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض ).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

Post Views: 48

مقالات ذات صلة

Photo of الصحفيون.. عبيد لقمة العيش !!

الصحفيون.. عبيد لقمة العيش !!

منذ 4 ساعات
Photo of عاجل  .. وداعاً المخرج والفنان فهمي الخولي

عاجل  .. وداعاً المخرج والفنان فهمي الخولي

منذ 6 ساعات
Photo of عزت جعفر .. امين التعليم بالاحرار يتابع اعمال كوبري الشرقاوية

عزت جعفر .. امين التعليم بالاحرار يتابع اعمال كوبري الشرقاوية

منذ 6 ساعات
Photo of من رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين الي جمال عيد وامثاله ..انتم قطع شطرنج في يد الجماعة الإرهابية وجهات التمويل الخارجية

من رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين الي جمال عيد وامثاله ..انتم قطع شطرنج في يد الجماعة الإرهابية وجهات التمويل الخارجية

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!