عاجلمال و أعمال

عاجل ننشر اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت في السوق المحلية

عاجل ننشر اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت في السوق المحلية

سجلت أسعار الحديد والصلب ، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت في السوق المحلية  حيث بلغ سعر ، حديد عز سعر 13700 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

 

وسجل حديد المصريين 13550 جنيه للطن، وحديد الكومي 13300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 13300 جنيهًا للطن، كما سجل العشري 13450 جنيهًا للطن، والمعادي 13300 جنيها.

و سجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيهًا للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيهًا، والمراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه، وحديد بيانكو 13300 جنيهًا.

وسجل سعر  أسمنت المسلح، 780 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن، والمخصوص سجل 760 جنيهًا.

 

و سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن

Post Views: 103
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل أردوغان يضحي بحماس لكسب ود إسرائيل

عاجل أردوغان يضحي بحماس لكسب ود إسرائيل

منذ 12 ساعة
Photo of مصدر امني ينفي واقعة هجوم 120 شخص علي مزرعة بالجيزة ..والحقيقة ضبط 4 عناصر جنائية وبحوزتهم 3 بنادق وطبنجتين و 2 سلاح ابيض داخل المزرعة

مصدر امني ينفي واقعة هجوم 120 شخص علي مزرعة بالجيزة ..والحقيقة ضبط 4 عناصر جنائية وبحوزتهم 3 بنادق وطبنجتين و 2 سلاح ابيض داخل المزرعة

منذ 12 ساعة
Photo of عاجل فرنسا تحظر دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي

عاجل فرنسا تحظر دخول القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي

منذ 12 ساعة
Photo of الصحفيون.. عبيد لقمة العيش !!

الصحفيون.. عبيد لقمة العيش !!

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!