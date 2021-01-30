عاجلمال و أعمال
عاجل ننشر اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت في السوق المحلية
عاجل ننشر اسعار الحديد والاسمنت اليوم السبت في السوق المحلية
سجلت أسعار الحديد والصلب ، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت في السوق المحلية حيث بلغ سعر ، حديد عز سعر 13700 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.
وسجل حديد المصريين 13550 جنيه للطن، وحديد الكومي 13300 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 13300 جنيهًا للطن، كما سجل العشري 13450 جنيهًا للطن، والمعادي 13300 جنيها.
و سجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيهًا للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيهًا، والمراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه، وحديد بيانكو 13300 جنيهًا.
وسجل سعر أسمنت المسلح، 780 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن، والمخصوص سجل 760 جنيهًا.