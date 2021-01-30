دكتور سيد خاطر يكتب: اللهم أحسن ختامنا

اللهم احسن خاتمنا .. واسترنا فوق الارض وتحت الارض .. ويوم العرض عليك

الموت .. إحدى حقيقتين مؤكدتين .. فلا يمر يوم إلا فقدنا فيه عزيزاً ..لنحزن لبعض الوقت .. ثم تخف تلك الأحزان تدريجياً حتى ننسى .. ثم هى تتلاشي تماماً بموتنا نحن .. حيث يحزن علينا آخرون .. وهؤلاء بدورهم تخف أحزانهم تدريجياً حتى ينسوا .. وتتلاشى ذكرانا تماماً بموتهم .. وطوال ذلك السيناريو المُعاد المتكرر حرفياً .. فإن طبيعة الحياة على الأرض ( ميلاداً وموتاً ) لا تتوقف لطرفة عين .. والمؤكد أنها لن تتوقف أو حتى ينالها أي تغيير أو تبديل .. بل ستستمرعلى منوالها الاستنساخي إلى أن يرث الله الأرض وما عليها .

إنها حكمة الخالق سبحانه وتعالى ومشيئته .. حكمة ومشيئة ليست سرية .. فالله لم يخفها عنا .. إنما ذكرها بكل كتبه السماوية .. حيث وصف تلك الحياة التي نحياها بالحياة الدُنيا .. أي الأدنى .. أي المتدنية .. ووعدنا بالخلود بعد الموت .. إما في جنات .. وإما في جحيم والعياذ بالله .. كلٌ بحسب توفيقه من عدمه بذلك الاختبار القصير زمنياً المُسمى بالحياة الأولى .

ويبقى أننا معشر البشر الظلومين الجاهلين .. نتعظ لبرهة .. فنقرر أن نتقي الله لأن الحياة الدُنيا ما هى إلا متاع الغرور .. وأن الصراع فيها وعليها مع الآخرين للفوز بمغانم مال أو منصب أو وجاهة اجتماعية او لذة حسية أوانتصار لرأي .. إنما هو مجرد فوز لحظي مؤقت يفقد قيمته بمرور الزمن حتى يصير إلى اللاشيء .. ثم نحن لا نلبث أن ننسى أو نتناسى حقيقة الموت رغم ذلك التكرار المستنسخ .. فنعود سيرتنا الأولى كمصارعين أشداء لبعضنا البعض .. وكأننا نثبت بأنفسنا ولأنفسنا أن تكرار هذا الأمر تحديداً لا يُعَلِم الشُطار .. ولا الحمار بالطبع .