بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يقوم بأزالة حالة بناء مخالف 

المهندس.ايهاب مهدي وقوة تأمين من قسم أول شبرا الخيمه بإزالة فورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة كلية الزراعة حيث قام المخالف بالعمل ليلا وتم مصادرة مواد البناء وضبط وإحضار المخالف لعرضه على النيابة العسكرية