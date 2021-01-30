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بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يقوم بأزالة حالة بناء مخالف 

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يقوم بأزالة حالة بناء مخالف 

بناء على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان باالتصدي لحالات البناء بدون ترخيص قام الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه يرافقه نائب رئيس الحي

المهندس.ايهاب مهدي وقوة تأمين من قسم أول شبرا الخيمه بإزالة فورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة كلية الزراعة حيث قام المخالف بالعمل ليلا وتم مصادرة مواد البناء وضبط وإحضار المخالف لعرضه على النيابة العسكرية

 

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