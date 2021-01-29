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وفاة محمود عبد الغفار الفنان الذي عاش منسي وتوفى في صمت

وفاة محمود عبد الغفار الفنان الذي عاش منسي وتوفى في صمت 

محمود عبد الغفار

كتبت: دعاء سنبل 

وفاة محمود عبد الغفار الفنان الذي عاش منسي وتوفى في صمت.. حيث اعلن الفنان أحمد صيام منذ قليل، عن وفاته عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

قائلا: “البقاء والدوام لله توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار أحد رموز مسرح الطليعة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك”.

بدأ الفنان محمود عبد الغفار مشواره الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا ثانوية فى السينما والمسرح والتليفزيون غالبا فى دور “الضابط” و “وكيل النيابة” و”الطبيب” و”المحامى” و”ضابط المخابرات”.

أبرز أعماله 

ومن أشهر الأفلام التي قدمها في السينما المصرية، “جذور فى الهواء” و”المنسى” “المقامر” و”إتفرج يا سلام”.

أما المسلسلات التي شارك فيها أبرزها، مسلسل “دموع فى عيون وقحة” و”حكايات هو وهى” و”هارون الرشيد” و”لا أحد ينام فى الإسكندرية”و “حاره ٥ نجوم”. 

 

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