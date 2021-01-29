ودع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري صديق دربه بكلمات مؤلمة توضح وجعه

كتبت: دعاء سنبل

ودع بكلمات مؤلمة ومؤثرة مصمم الازياء العالمي صديقه الراحل محمد الصغير مصفف الشعر المعروف حيث نشر عبر حسابه تلك الكلمات التى توجع القلوب:

ياحبيبي يا غالي يا رفيق رحله الكفاح والعمل يا من اول من اخذ ب يدي ومن وانا لسه بقول يا تصميم ازياء منذ البدايه كنت السند والاخ والاب والصديق والجدع ودائما في ظهري. في مصر في كل عروض ازيائي كنت الشريك المشرف لاسم المهنه واسم بلدك وفِي الخارج في فرنسا بلد الموضه والجمال. اثبتنا اننا مصريين قادريين وب احتراف وبقوه ان نوصل ان فكره الجمال اصلها مصري. يا محمد انا مَش قادر انعيك انا بقول استمتع بالجنه ونعيمها ربك عالم انك كنت شقيان وتعبت قد ايه علي ما عملت اسم الصغير. وده مَش من فراغ. ربنا يمتعك بالجنه علي قد ما كنت نعم الاب ونعم الصديق ونعم الاخ ومساند وجابر الخواطر الف رحمه ونور عليك يا حبيب الكل يا صاحب الواجب انت هتفضل معانا بسيرتك العطره ومواقفك الرجوليه ارتاح وانهم بالجنه. ربنا يصبرنا ويصبر مها ومصطفي وملكه هانم وكل احبابك وكل الناس بتدعيلك انا لله وانا اليه راجعون. مع السلامه يا حبيبي يا رفيق المشوار يا نعم الاب ونعم الاخ والصديق والرفيق والناصح الامين. ربنا يصبرنا علي فراقك