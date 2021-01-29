من رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين الي جمال عيد وامثاله ..انتم قطع شطرنج في يد الجماعة الإرهابية وجهات التمويل الخارجية

كتبت بسنت طارق

وجه الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين رسالة قوية الي المدعو جمال عيد الناشط الممول والمدعوم من جهات خارجية لدول معادية وجماعة الإخوان الارهابية حيث قال في بيانا له منذ قليل ان جمال عيد وامثاله يعتبرون امثال حيه للخيانة و العداء ضد الوطن وان هذا الشخص واعوان من المتامرين علي الدولة المصرية قطع شرنج في يد الجماعة الارهابية وجهات خارجية تمول وتدعوا الي الفوضي والإنفلات في مصر .

وقال طارق درويش ان حمال عيد وامثاله ممن اطلقوا علي انفسهم نشطاء لا يسمعون الا اصوات بعضهم البعض وهم قلة تعد علي اصابع الكف الواحد ومأجورين لصالح جهات خارجية تسعي الي إسقاط الوطن في دائرة الفوضي والإنفلات عن طريق نشر الكذب و بث الفتنة و التلاعب بمشاعر اصحاب النفوس الضعيفة من الممولين والمرتزقة .

واضاف رئيس حزب الاحرار ان مصر لن تعود الي الخلف وان جميع احزاب مصر وتحالف الاحزاب المصرية يقفون بقوة وصلابة مع الدولة ورئيسها في مواجهة مخخطات الشر و الاعيب المتأمرين التي انكشفت واتفضحت وظهرت مؤخرة هولاء المرتزقة من الخونة