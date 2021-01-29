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عزت جعفر .. امين التعليم بالاحرار يتابع اعمال كوبري الشرقاوية

قام  امين التعليم بحزب الاحرار الاشتراكيين  عزت علي جعفر بعمل متابعه مفاجاه للوقوف علي المعوقات وراء طول فتره تنفيذ انشاء بديل غلق مزلقان الثلاجه(الشرقاويه)حيث قامت الدوله المصريه وبتوجيه مباشر للقياده السياسيه للبلاد للفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بتطوير جميع المزلقانات علي كافه مسارات سكك حديد مصر الامر الذي معه يتطلب غلق المزلقانات واستبدالها بما يتناسب والحاله حيث تقرر عمل طلعه ونزله اعلي مسار مزلقان الثلاجه للسكه الحديد ولوحظ للهيئه العليا لحزب الاحرار الاشتراكيين برئاسه الكاتب الصحفي طارق درويش ومن خلال متابعه ميدانيه يوميا من امين التعليم للحزب ان هناك وراء التاخير في الانتهاء من نزله وطلعه مزلقان الثلاجه امور لا يد فيها للشركه العظيمه برجالها من الفنين والسائقين وكافه قيادات الشركه في هذا التاخير عن الاطلاق حيث بالبحث وجود ان هناك سببا جوهريا واساسيا وراء طول فتره التنفيذ مقارنه بفتره تنفيذ مشروع قناه السويس الجديده

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