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عاجل  .. وداعاً المخرج والفنان فهمي الخولي

عاجل  .. وداعاً المخرج والفنان فهمي الخولي 

وداعاً المخرج والفنان فهمي الخولي
فهمي الخولي التايم المصرية

اعلن الفنان منير مكرم  منذ قليل وفاة المخرج والفنان، ياحب التاريخ الفنى والكبير فهمي الخولي.

 

 عند ما نذكر فهمي الخولي نذكر «الوزير العاشق»،و «سالومى»، «لن تسقط القدس»، «الرهائن»، «اثنين تحت الأرض»، «شكسبير في العتبة»، «باب الفتوح»، «حمرى جمرى»، وغيرها من المسرحيات التى أخرجها المخرج المسرحى الراحل.

والتي. تُشكل ذاكرة المسرحين المصرى والعربى، ورحلة الكفاح الفنى الطويل، التى لا تُعد عند الفنان مجرد أرشيف للذكريات بل مصدر إلهام الغد، أعوام تتخطى نصف القرن من العمل الخلاق، فهى منبع التجديد والأصالة فيما يبدعه «الخولى» أحد رواد المسرح في مصر والوطن العربى.

وكان يعتقد «الخولى» أن المسرح رسالة تنوير وأداة للتغيير نحو مستقبل أفضل، ومرآة يرى فيها البشر واقعهم وحاضرهم. 

الجدير بالذكر وفاة الفنان محمود عبد الغفار  والفنان اشرف صبحي ومصفف الشعر العالمي  محمد  الصغير  اليوم. 

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