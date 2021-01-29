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سقوط اكبر عصابة لتصنيع وتصدير وتجارة الاقراص المخدرة بمزرعة بالاسماعيلية..و3 من جنسيات عربية ضمن التشكيل الاجرامي..و10 ملايين جنية قيمة المضبوطات

تشكيل اجرامي لتصنيع الاقراص المخدرة

كتب طارق درويش 

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة شتي صور الجريمة لاسيما جرائم الإتجار فى المواد
المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها .. فقد أكدت
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام
(10 أشخاص ثلاثة منهم يحملان جنسيات دول عربية ولإثنين منهم آخرين معلومات جنائية) بتكوين
تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون،
حيث قاموا بتجهيز إحدى المزارع – كائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك
العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقى منها لإحدى الدول
العربية.
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسق مع قطاعات (الأمن الوطنى ، الأمن العام ، الأمن المركزى) والإدارة
العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة، الإسماعيلية ، الشرقية)
تم إستهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم جميعاً، وقد أسفرت عمليات
تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط ما يلى:-
 25000 خمسة وعشرون آلف قرص مخدر لعقار الكبتاجون.
 كمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام .
 كمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام .
 عدد (72) قرص لعقاقير ترامادول – تامول – ترمال
 كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام .
 كمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.
 الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف .
 مبالغ مالية – طبنجة – طلقات نارية – 5 سيارات – عدد 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس .
 وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات وإعترفوا بها.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10,000,00 – عشرة ملايين جنيه

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