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بالصور ..حزب الاحرار الإشتراكيين يشارك ضباط الشرطة عيدهم بالدروع وشهادات التقدير تقديرا لدورهم في حفظ امن وامان مصر

الاحرار يكرم ضباط الشرطة

كتبت بسنت طارق 

قام الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين ومعه وفد مكون من .. علي الجعلي مساعد رئيس الحزب ومحمود يوسف امين التظيم وياسر قطب المستشار القانوني بالحزب  بتهنئة عدد من ضباط الشرطة بعيدهم ال69 وقدم لهم شهادات التقدير والدروع البسيطة تقديرا لدورهم في حفظ امن وامان الوطن الغالي مصر وتضحياتهم الكبيرة من اجل الإستقرار وردع كل صور الإجرام و الإرهاب.

واكد طارق درويش رئيس حزب الاحرار ان 25 يناير سيظل تاريخ يقترن بالفداء والتضحية عندما واجه ضباط الشرطة الإحتلال الانجليزي بالقوة والايمان ان الأشخاص زائلون وان الوطن باقي في معركة الكرامة والإستبسال  بالاسماعيلية عام 1952.

وقال درويش ان حزب الاحرار الاشتراكيين يقدر الدور الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية لحماية الوطن وتحديات الارهاب ومخاطر الجريمة بشتي صورها مشيرا ان قطاع الامن الوطني الذي حاولت الجماعة الارهابية ابان حكم السنة الغامقة التي حكمت فيها البلاد ان تتخلص منه شيظل الشوكة القوية لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن والحفاظ علي سلامة اراضيه .

وقدم درويش التهنئة لوزير الداخلية قائلا ان هذا الرجل لا يالوا جهدا في الدفاع عن الوطن ويعطي تعليماته المستمرة بحسن معاملة المواطن مع القوة في مواجهة كل صور الجريمة .وقدم درويش الثناء والتقدير لكل قيادات وزارة الداخلية من الافراد والجنود والضباط والامناء

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