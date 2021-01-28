شاهد الهجان يتفقد عدد من المشروعات بالقليوبية

كتبت إلهام فايد

محافظ القليوبية يقوم بجولة لتفقد عدد من المشروعات بمدينة كفر شكر وشبرا الخيمة… واستقبال المرضى بمستشفى كفر شكر بدءا من اليوم الخميس

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بجولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر وشبرا الخيمة إستهلها بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي داخل مستشفى كفر شكر المركزي بعد جهودا كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى .

وأكد محافظ القليوبية على بداية التشغيل التجريبي اليوم الخميس لاستقبال مرضى ومصابي كورونا وتخصيص غرف عزل لهم مشيرا أن المستشفى ستكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات من بينها مستشفى كفر شكر المركزي يتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها ضمن المبادرة بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه ، والتي تشمل مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، والتي من المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر،وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

ثم توجه المحافظ لحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.

وجاءت الجولة بحضورالدكتور / سمير حماد نائب المحافظ واللواء/ هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر واللواء/ مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور/ بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور/خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والمهندس/ مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس/ خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .