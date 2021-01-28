انخفاض أسعار الاسمنت اليوم الخميس في السوق المحلية

سجلت أسعار الأسمنت فى السوق المحلية بداية تعاملات صباح اليوم الخميس انخفاض وبلغ متوسط سعر الطن 740 جنيها، ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه، وفقا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.المحلية وإليكم آخر الأسعار

الأسمنت المسلح

حيث سجل سعر الأسمنت المسلح 760 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 795 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 723 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 710 جنيهاً للطن، والسويدي 753 جنيهاً للطن، وحلوان 735 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 740 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 710 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 735 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 740 جنيها للطن.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.

الأسمنت المخلوط

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 620 جنيهاً للطن، وأسمنت النخيل 630 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 635 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 648 جنيهاً للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 780 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 765 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 763 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 773 جنيهاً للطن.