الزمالك يلتقى مصر المقاصة مساء اليوم تعرف علي التشكيل المتوقع
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم مباراة غاية في القوة والأهمية عندما يستضيف فريق المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد بتروسبورت في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 20 نقطة، في حين يحتل الفريق الفيومي المركز السابع برصيد 13 نقطة.
يدخل الزمالك المباراة بقيادة البرتغالي باتشيكو بحثا عن تحقيق الفوز في اللقاء من أجل استعادة صدارة الدوري مستغلاً تعثر الأهلي بالتعادل مع بيراميدز في الجولة السابقة، وحرص الجهاز الفني على علاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة أمام أسوان والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لتلافي تكرارها في مباراة اليوم أمام الفريق الفيومي.
وأكد المدير الفني للزمالك في حديثه مع اللاعبين على أهمية مباراة اليوم، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في اللقاء لاعتلاء صدارة المسابقة المحلية وقام المدير الفني بدراسة الفريق الفيومي وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس للاعبين لاستغلالها في اللقاء المرتقب.
ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمود الونش ومحمد عبدالغني وحازم إمام وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.
وفي المقابل يتطلع فريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل المنافسة على أحد مراكز المربع الذهبي، ويقدم الفريق عروضًا قوية في الفترة الأخيرة، ويتطلع للظهور بمستوى جيد أمام الفريق الأبيض اليوم.
وأكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق للاعبيه على صعوبة المباراة خاصة أن الزمالك فريق كبير يضم مجموعة متميزة من اللاعبين في الفترة الحالية، وطالب المدرب من لاعبيه ضرورة فرض الرقابة على مفاتيح لعب الفريق الأبيض في المباراة للحد من خطورتهم.