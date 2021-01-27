طالبة تقتل صديقتها بالإسكندرية بسبب الغيرة وضعت لها السم بالجاتوة

حبسها على ذمة التحقيقات، بعدما تسلمت تحريات المباحث، التي أكدت أن الطالبة دست سم حشري داخل 3 قطع جاتوة، بعد أن اشترتها من محل حلويات وقدمتها لزميلاتها قبل الامتحان بيوم، فتعرضن للإصابة البالغة، ونقلن إلى المستشفى.

أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهمتان الهاربتان، وهما صديقتا طالبة الإعدادية، اللتان شاركتا في الجريمة بالسكوت عنها، وعدم منع المتهمة من استكمال جريمتها.

وكشف مصدر قضائي، أن المتهمة “شيماء”، اعترفت بتفاصيل جريمتها أمام النيابة العامة، وأن جريمتها حدثت بالاتفاق مع زميلتيها” دينا ونادية”، وبالتالي فإن زميلتيها توقعان تحت عقوبة القتل العمد.

ولفظت إحدى الفتيات، أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، بعدما تمكن السم منها، كما أصيبت المتهمة الرئيسية بإصابات طفيفة بالتسمم، بسبب وجود آثار السم في يديها وقت تناول قطعة جاتوه غير مسممة.

تحقيقات النيابة

قالت الطالبة المتهمة “شيماء م.” في تحقيقات النيابة العامة، خلال مناقشتها أمام المباحث، إنها واثنتان أخرتان من زميلاتها في قرية مصطفى كامل بالعامرية

كن يشعرن بالغيرة من التلميذات الثلاث، جيراهن بذات القرية، بسبب التفوق الدراسي، فاتفقت «شيماء» مع زميلتيها “دنيا س.” و”نادية ن.”، على دس السم للفتيات الثلاث.

لم تدع “شيماء” الوقت يفوت، حيث توجهت إلى أحد المحلات الخاصة بصناعة الجاتوه في القرية، واشترت 8 قطع، ودست السم في 3 منها، ووضعت علامة خاصة على القطع المسممة، قبل تقديمها للمجني عليهن.