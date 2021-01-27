اسعار زمان من رجل الأعمال الشاب محمود ابو عجيزة للمقبلين على الزواج

اسعار زمان من رجل الأعمال الشاب محمود ابوعجيزة للمقبلين على الزواج

طرح رجل الأعمال الشاب ” محمود أبو عجيزة ” رئيس مجلس إدارة مؤسسة أسعار زمان للاثاث أبو عجيزة جروب .. مبادرة بطرح الأثاث للمقبلين على الزواج بأسعار زمان، وسعى إلى التقليل من التعب والتكلفة والعبء على الشاب ولجوئه بسبب الغلاء لنظام الأقساط الذي يظل عبأ عليه في بداية سنوات زواجه.

ولإحساسه بالمسئولية الاجتماعية والرغبة في مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لكل محتاج، طرح تلك المبادرة .. ونتمنى من رجال الأعمال في المجالات المختلفة الإقتداء بهذه التجربة والعمل بما أمرنا به الله تعالى في قوله:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” ، وقال تعالى: “لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ”،