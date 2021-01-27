حزب الاحرار الاشتراكيين يرفض تقرير منظمة العفو الدولية ضد مصر ويصفها بالملفقة والمزورة المشبوهة

كتبت بسنت طارق

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين رفض الحزب التقارير المضروبة والملفقة التي اصدرتها منظمة العفو الدولية حول احوال السجون في مصر وسوء التعامل مع المساجين وعدم رعايتهم صحيا وتعرضهم للقسوة حسب الزعم المشبوه …

اكد طارق درويش رئيس حزب الاحرار في بيانا له صباح اليوم ان تقارير منظمة العفو الدولية تواصل الكذب والتضليل ضد مصر و وتفبرك موضوعات واكاذيب تستهدف وضع مصر في خندق الادانة و ذلك لخدمة اغراض خارجية تعادي الدولة المصرية وخاصة ما تسعي اليه دول المخابرات في امريكا واسرائيل و تركيا وبريطانيا لخدمة الصهيونية العالمية الداعمة للارهاب و حرق منطقة الشرق الاوسط لنهب ثروات الشعوب العربية وكبح جماح مصر التي تقف حائط الصد في مواجهة اسقاط الشعوب العربية واعادة تقسيمها الي دويلات لغرض اقامة دولة اسرائيل من النيل للفرات.

وقال طارق درويش ان مصر ليس بها سجناء رأي او قمع وان جميع من في السحون المصرية يحاكمون امام القضاء وصادر في حقهم احكام قضائية كما ان الحزب يراقب ما يحدث ويرصد الكفاءة و الجادية التي تعمل بها الشرطة المصرية في مجال حقوق الانسان ورعاية المساجين وعلاجهم والاستفادة بهم لجعلهم مواطنيين صالحين .

واضاف درويش في البيان ان محتوي التقرير الذي اصدرتها منظمة العفو الدولية مجرد اقوال مرسلة لا تستند علي ادلة قاطعة وغير موثقة وعارية من الصحة وملفقة و لا تستحق الورق التي كتبت عليها.

واشار درويش ان حزب الاحرار يرفض التدخل في شئون مصر وعدم المساس بامنها واستقرارها لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية و رفع معدلات الاداء الاقتصادي وتخفيض العجز في الموزانة و تقليل نسبة البطالة و تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية وخاصة في مجال الغاز و تشييد المئات من شركات توليد الكهرباء و تطوير شبكة سكك حديد مصر و زيادة خطوط مترو الانفاق و المستشفيات وزراعة مليون ونص فدان و الاستفادة من اراضي مصر وتحويلها الي مدن جديدة متطورة ومنها العاصمة الادارية والعلمين وغيرها من المعجزات التي لم تحدث في مصر منذ اكثر عهد محمد علي باشا .

واضاف درويش ان تقرير منظمة العفو الدولية يستهدف إثارة الفتنة و الدعوة للإنفلات و الاشارة الي المخربين والارهابين والممولين من الخارج بالتحرك ضد الشرطة المصرية والتي تقف بالمرصاد لكل محاولات هدم الوطن بقوة وصلابة وعمل دائم قوي ..

واكد درويش ان حزب الاحرار يقف بقوة مع الدولة المصرية في مواجهة مخططات اسقاط مصر والذواد عن مؤسساتها .