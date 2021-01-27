السيسي يشيد بأداء رجال منتخب اليد: قدمتم مثالا رائعا .. شكرا لكم

أشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأداء المشرف للمنتخب الوطني لكرة اليد، بعد خروجه من البطولة التي تقام في مصر. عقب خسارته من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح.. وقال الرئيس في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

“تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم.”

وكانت نتيجة المباراة خسارة المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس العالم بعد الوصول لضربات الجزاء بعد إنتهاء المباراة بفوز بطل العالم بنتيجة 39-38، إلا أنه نجح المنتخب المصري في تقديم مباراة كبيرة أمام الدنمارك بطل العالم خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على صالة ستاد القاهرة الدولي بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة