محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لكفر شكر

كتبت إلهام فايد

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعمال التشغيل للمركز التكنولوجى بمدينة كفر شكر وذلك بحضور اللواء/هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر والسادة اعضاء مجلس النواب ، حيث يعمل المركز التكنولوجى على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية

واكد الهجان أنه تم ميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين كما أنه أيضا يرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل وذلك تسهيلا على المواطنين فى قضاء مصالحهم

ومن الجدير بالذكر بانه يوجد مراكز تكنولوجية تم انشاءها بالفعل وتحديثها وهى مراكز بنها وطوخ واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقها وكفر شكر وبالاضافة الى انه قد قارب على الانتهاء والافتتاح مراكز قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص كما انه جاري الانتهاء من اجراءات انشاء مركز تكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر