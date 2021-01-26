عاجل وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تأجيل الإمتحانات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم ا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول عقب 20 فبراير، مؤكدا أنه لا نية لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول أو إقامتها في مايو المقبل تحت أي ظرف.

وطالب وزير التربية والتعليم، الطلاب بجميع المراحل التعليمية بضرورة الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه قد أعلن منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير، وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف.