صندوق النقد يتوقع خسارة الاقتصاد العالمي 22 تريليون دولار
توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل الخسائر التراكمية في إنتاج الاقتصاد العالمي نحو 22 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.
وأكدت غيتا غوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة، ستضع حدا للوباء بجانب استئناف عجلة النشاط الاقتصادي إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، متوقعة أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 5.5%.
وأشارت في تصريحات صحفية اليوم، إلي أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بأضرار فادحة.