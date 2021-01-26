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صندوق النقد يتوقع خسارة الاقتصاد العالمي 22 تريليون دولار

صندوق النقد يتوقع خسارة الاقتصاد العالمي 22 تريليون دولار

توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل الخسائر التراكمية في إنتاج الاقتصاد العالمي نحو 22 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.

 

وأكدت غيتا غوبيناث كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة، ستضع حدا للوباء بجانب استئناف عجلة النشاط الاقتصادي إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، متوقعة أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 5.5%.

 

وأشارت في تصريحات صحفية اليوم، إلي أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بأضرار فادحة.

 

وكان صندوق النقد الدولي، أكد في تقرير نشر مؤخرا على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النمو الاقتصادي في الاقتصادات الأساسية المؤثرة على النظام، مثل اقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعد محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي في بقية العالم.

وكالات

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