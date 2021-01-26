حظك بيقولك إيه أنهاردة مع التايم المصرية و د. محمود الشامي لـ 26يناير

حظك بيقولك إيه أنهاردة مع التايم المصرية و د. محمود الشامي لـ 26يناير

حظك بيقولك إيه أنهاردة مع جريدة التايم المصرية و يقدمه لكم خبير الابراج الشهير دكتور محمود الشامي لـ الثلاثاء 26يناير.. القمر في برج السرطان

برج الحمل

تهدأ الخواطر تفرح لتواصل مثمر وبناء مع محيطك يناسبك العمل ضمن المجموعة وتفرح لوجودك بين الأهل والأصحاب فترة تأييد ودعم .

تحتاج إلى جهه تساعدك لإنجاز عملك تجد قوة. و حماسة ضمن المجموعة لا تبقى نفسك. وحيداً فترة مناسبة لتعزيز الروابط على جميع أنواعها.

برج الثور

هدي من روعك وتمهل كى لا تضيع عليك الفرصه تجنب الكلام الجارح لاتشوه سمعتك ولا تستخف بالواجبات اطلب الاستشاره

لا تكشف مساوئك ولا تكن متسلطاً تواجة أشخاص ملحين فكن عند حسن الظن ومسئولاً ومقنعاً بكلامك فترة متشنجة وقد تتعلق بأحد الوالدين ،

برج الجوزاء

نظم وقتك جيداً كى تتجنب تزامن المسئوليات تخدم مواقعك الفلكية مصالحك وتفتح الأبواب لتسويات وسفر ،

هناك سفر أو دراسات لا تبقى وحيداً أنشد الرفق مع الأصدقاء تحرك على مختلف الأصعدة. و روج الآراء تختفى الهموم و تطمئن خواطرك،

برج السرطان

بإستطاعتك إنجاز جميع واجباتك بنجاح شرط ضبط الأعصاب بإستطاعتك أيضاً تصحيح الأوضاع ولا تفقد الثقة بنفسك أو بقدرتك تلقى على عاتقك مسئولية كبيرة فلا تضعف وهدأ من روعك،

قد تزول المواجهات و العقبات على أثر حوار هادئ ومرن نسق بين الواجبات العائلية والمهنية ولا تهمل عائلتك فهى بحاجة إليك تحتاج إلى التناغم والإنسجام مع مختلف الأصعدة،

برج الاسد

تنشغل بترتيب أمورك وتقاوم التعب وتنتصرعلى الظروف بفضل مجهودك المستمر وباستطاعتك ايجاد حلول للمسائل المعقده. أو العالقه ولكن لا تراهن على الصدفه واعتمد على دبلوماسيتك

يحمل هذان اليومان جو من التوتر من اكثر ايام الشهر ضغطا حاذر من الاخصام ولا تعاد احدا تجنب الخلافات كليا

برج العذراء

تجنب الخلاف والجدال لأن هناك قلق حول الوضع الصحى يتعلق بك أو بشريكك يناسبك البحث عن أسلوب جديد لمواجهة الأمر الواقع،

– لا تهمل الوضع الصحى تحقق من صلاحية بوليسة التأمين الإستشفائى. ولا تخالف التعليمات فترة مرهقة وحافلة بعض الشىء بالوجبات إبدأ نظام غذائى صحى.

برج الميزان

انطلق ولا تتوقف حتى تحصل على فرصتك . تطمئن الخواطر خلال الفترة المقبلة وتختفى المتاعب. والمشاكل السابقة فتره مناسبه للنشاطات الفنيه والحب والسعاده.

فتره مصالة وتقارب وتودد تختفى فيها المصاعب. ولو بنسبة صغيره تقرب من احبائك. وافرح الى جانبهم مارس هواية تعجبك وابحث عن الترفيه.

برج العقرب

تهتم لمسائل شخصية أو عائلية قد يحتاجك أحد أفراد العائلة و تتاح لك الفرصة للتعاطف وللتجاوب مع أحبائك،ابعد عن الخلافات.

تشعر بالقلق حول مسئلة شخصية لا تتسرع في إلقاء اللوم على أحد بالذات أحبائك تتابع أيضاً موضوع عائلياً. او تهتم لأمر رحلة أو توظيف مالى ،

برج القوس

فترة مناسبة لعقد المؤتمرات ولاسماع الراي وضح كلامك جيدا. وعبر عن رايك بكل ثقة تتمتع بسرعة بديهه وبكلمة نافذة تبرع اذا كنت كاتبا

تملك القدرة علي التفاعل مع محيطك بشكل ذكي. وبناء خصص بعض الوقت للدراسات واللقاءات. وكن متفهما لما يجري حولك ولا تعاند

برج الجدي

تطالعك تأثيرات فلكية مؤاتية تشجعك على الإفصاح عن الرأي والمشاعر. و تتلقى جواب في هذه الفترة. و تتوضح لك الأمور بالذات المالية.

– قد تبحث في عملية مالية وذلك مع الشركاء. أو الزملاء لا تتسرع في خوض مغامرات غير محسوبة ولا تضع نفسك تحت عبء ديون ثقيلة.

برج الدلو

فترة نشطة جداً وحاوية على مختلف الأصعدة إستغل الفرص لتحقيق الأهداف.و تطالعك فترة من أفضل أيام الشهر تكثر خلالها الأحداث وتتصارع الأخبار

إدرس خطواتك بدقة و موضوعية تتلقى جواباً وتنفرج المسائل العالقة فترة مناسبة للحوار والتواصل هناك أيضا أخبار مفرحة و تبدأ مرحلة جديدة

برج الحوت

ممكن تفكر اليومين دول في الموضة والأزياء لو هتشتري ملابس هتقدر تختار ألوان متناسقة جداً ،ولو بتفكر فى موضوع فنى.. فهذا الوقت الانسب ولو بتفكر فى تحسين علاقتك مع احد ابنائك ستنجح جدا ولو بتفكر تحب هيحصل الاجواء ايجابيه وداعمه.

ممكن تكون سعيد الحظ في المضاربات المالية الأيام دي بس خليك حريص متعتمدش على حظك بس. وممكن تلاقي نفسك بتتشد للمراهنات إحترس و خليك حريص متراهنش علي حصان خسران.

وستجد نشاطات في المجال التعليمي هتنجح في منطقة الدراسة أهتم هتحقق نجاحات كبيرة جداً لو ركزت ، وأفضل أيام الشهر وألطفها تغمرك العواطف الدافئة وتعيش حالة حب تعيش تجربة جميلة وغنية باللحظات الرومانسية.