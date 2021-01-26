المخرج عمرو عابدين يعلن عن رغبته في العودة لعمل فوازير رمضان رغم تخوفه

المخرج عمرو عابدين يعلن عن رغبته في العودة لعمل فوازير رمضان رغم تخوفه

كتبت: دعاء سنبل

صرح المخرج عمرو عابدين عبر حسابه الشخصي علة فيسبوك، في الرغبة بعمل فوازير رمضان مرة اخرى .. رغم أعتذاره السابق عنها لتخوفه من أن تكون اقل نجاحاً مما حققته اعماله السابقة .. قال عابدين في منشوره:

أعترف لاول مرة ..رغم اني اعتذرت كتير قبل كده خوفا وحرصا علي النجاح الا اني الان نفسي اعمل فوازير رمضان تاني..

بس طبعا بامكانيات تكنيك احسن مع نجمة من نجمات كتير الان يصلحوا للفوازير..

واللي شجعني هو اني بقابل ناس حلوة كل يوم ..وكلهم يطلعوا فاكرين فوازير جيران الهنا..ويغنولي شلبية جارتي عاملة جلابية بارتي..

ورغم انه كان العمل الاول ليا سنة 98..

الا ان صورته مازالت جديدة لاني كنت محظوظ الحقيقة اني اول مخرج في مصر يصور ديجيتال مع استخدامي فالتكنيك لتاثير سينمائي ( Cine effect )..

وده كان سبب كبير ان الجمهور يحس وقتها ان شكل الصورة اكثر بريقا وابهارا..

شكرا لكل فريق هذا العمل ولكل يد اخذت بيدي وساعدتني منذ البداية..

يذكر أن المخرج عمرو عابدين له العديد من الاعمال الدرامية خاصة التى تتصف بالطابع الكوميدي .. مثل مسلسلات مثل “عصابة بابا وماما”و مبروك جالك قلق ، للنجم هانى رمزى و”أيام الرعب والحب”و”عادت القلوب”و”أصعب قرار”، وغيرها من الأعمال الدرامية وغيرهم.

اما عن الفوازيز قدم فوازير جيران الهنا وألف ليلة مع نيللى.

فوازير جيران الهنا إخراج عمرو عابدين

ومن المعروف عنه انه مساندا لثورة 25 يناير وكان معارضا لعناصر الفساد بالحزب الحاكم كما أنه رشح نفسه بتشكيل هيئة مجلس نقابة المهن السينمائية لعام 2011 وقد فاز بمنصب سكرتيرا عاما للنقابة حينها.وتقلد منصب قناة النايل لايف لسنوات.