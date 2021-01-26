أبرز أخبار نجوم الفن والمشاهير يوم الاثنين 25/1/2021

كتبت : مروة سامي

أبرز أخبار نجوم الفن والمشاهير تقدمها لكم التايم المصرية يوم الاثنين 25/1/2021

لقاء الخميسى ترد على منتقدى حفلها فى ساقية الصاوى: بعتبر نفسي بغنى كويس

ردت الفنانة لقاء الخميسي على منتقدي حفلها في ساقية الصاوي، موضحة أن البعض سألها عما إذا كانت ممثلة أم مغنية قائلة :”الناس اللي بتسأل عشان حفل ساقية الصاوي وبتقولي انتي مغنية ولا ممثلة هو لما أنتي ممثلة ليه بتغني؟”.

هنادى مهنا تروى قصة عسل وضعته فى عينها بسبب أحمد خالد صالح

كشفت الفنانة الشابة هنادى مهنا، عن موقف حدث بينها وبين زواجها الفنان أحمد خالد صالح خلال فترة التعارف بينهما، قائلة، فى حاجات مشتركة ما بينا كتير أوى وفى مكالمة قعدت 4 ساعات وحسيت اللى هو ممكن أكلمه بكرة عادى مش هزهق، وأول مرة حسيت بحاجة من ناحية أحمد عينى حصل فيها التهاب كلمته قالى حطى عسل أبيض سمعت كلامه وعلى كمية الوجع اللى حسيت به وعينى ورمت وكان عامل نفسه دكتور وقعد يبعتلى مسج ويطمئن عليا وكنت مبسوطة جدا

حسن الرداد يوجه رساله مؤثرة إلى والدته بعد وفاتها: “كنتى الضهر و السند”

يواصل النجم حسن الرداد استرجاع ذكرياته مع والدته الراحلة، حيث نشر صورا “فيديو” ظهر فيه بصحبة والدته في إحدى الخروجات، حيث نال إعجاب جمهوره وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

فيفى عبده تدعو بالشفاء لـ محمد الصغير: يا رب تقوم بالسلامه

حرصت الفنانة فيفى عبده، على الدعاء لخبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، بعد مروره بأزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

أحمد المالكي عن “مصباح علاء الدين” لـ محمد رمضان: جديدة ومختلفة

أعرب الشاعر الغنائى أحمد المالكى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية “مصباح علاء الدين” الذى طرحها النجم محمد رمضان والتي تخطت حاجز 2 مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهى من ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم .

هكذا هنأ كريم محمود عبد العزيز صلاح عبد الله بعيد ميلاده

حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، من خلال صورة تجمعهما معا، وكتب على الصورة قائلاً: في يوم زي ده جالنا صاصا وجاب معاه كل الخُلاصة خُلاصة الضحك والطيبة والجدعنة والرجولة ولو تزعله يضرب القَمَّاصة وفي ثانية وبدون مُقَدِّمات يقعد معاك قاعدة يدّيك فيها الخُلاصة بنحبك بجد يا صاصا كل زنة وأنت طيب يا زازا”.

أحمد سعد يحصد الدرع الذهبى من موقع اليوتيوب

احتفل الفنان أحمد سعد بحصوله على “الدرع الذهبي” من موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد تخطى قناته أكثر من مليون و400 ألف متابع، ونشر سعد عبر حسابه بموقع “انستجرام وفيس بوك”، معلق عليها، “أول درع (الدرع الذهبى) بدعمكم ومحبتكم ألف حمد وشكر لله على، وإن شاء الله نقدم حاجات كويسة ومحترمة لكل الناس.

مى عمر تعدد أسباب نجاح لؤلؤ وتصدره التريند: ليس صدفة إنه عمل شاق

نجاح كبير تحققه النجمة مى عمر من خلال أولى بطولاتها المنفردة بعالم الدراما من خلال مسلسل “لؤلؤ”، وذلك مع سخونة الأحداث حلقة تلو الأخرى، وهو الأمر الذى دفع مى عمر للتعليق على النجاح من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حين نشرت صورة لها وعلقت: “النجاح ليس صدفة إنه عمل شاق، ومثابرة، وتعلم، ودراسة، وتضحية، والأهم من ذلك كله، حب ما تفعل”.

منة شلبي تتعاون مع أحمد عز للمرة الثالثة في فيلم “الجريمة”

تتعاون النجمة منة شلبى للمرة الثالثة مع النجم أحمد عز في فيلم “الجريمة” وتعاونت منة شلبى مع أحمد عز فى السينما خلال فيلم “بدل فاقد” تأليف محمد دياب وإخراج أحمد علاء، وفيلم “شباب تيك أوى” للمخرج سعيد مرزوق، بينما تتعاون منة معالمخرج شريف عرفة للمرة الثانية على التوالى بعد فيلم النمس والإنس بطولة محمد هنيدى.

هنا الزاهد تحير معجبيها بصورة جديدة.. والجمهور يسألها: انتي حامل بجد؟

حيرت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومعجبيها بصورة جديدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهرت مرتدية فستانا أنيقا وتحمل حقيبة يد، إلا أنها تظاهرت بأنها “حامل”، دون أن تبدي أي تعليق على الصورة، ما أثار تفاعلا كبيرا من قبل معجبيها

محمد رمضان يحتفل بتصدر أغنيته “مصباح علاء الدين” التريند بـ17دولة.. فيديو وصور

احتفل النجم محمد رمضان بسيطرة أغنيته الأخيرة “مصباح علاء الدين” على قائمة التريندات بأكثر من دولة عربية منذ طرح الأغنية، وصل عددها إلى 17 دولة، وذلك من خلال حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: “الحمد لله أغنية مصباح علاء الدين تريند في 17 دولة عربية”.

ناهد السباعى تتغزل فى والدتها بصورة من كواليس مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى

شاركت الفنانة ناهد السباعي، بصورة لوالدتها ناهد فريد شوقى، من وراء كواليس تصوير مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي، الذى طرح فى يناير عام 1996، وحقق نجاحًا واسعًا فى مصر والوطن العربى، حيث نشرت صورة لوالدتها من أحد المشاهد الشهيرة فى العمل الدرامى وهو مشهد “فرح سنية” عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

عمرو صحصاح يكتب: تامر حسنى نجم الجيل والإنسانية أيضًا

في كل الأحيان وليس بعضها عندما ينتقد أحد الفن بشكل عام وبمختلف فروعه أو يقلل من الفنانين، يخرج أهل الفن ويصرخون في وجه منتقديهم، معلقين بالعديد من الجمل الدفاعية أو التوضيحية منها: ألم تعلموا أن الفن رسالة، ألم تعلموا أن الفن يسلط الضوء على مشاكل المجتمع ويخلق فكرًا جديدًا وثقافة تؤهلنا للتعامل مع الظلام المجتمعى، ألم تعلموا أن الفنان دوره لا يقل عن الواعظ والشيخ والقس.

روبى تقدم أغنية عن الفراق فى ألبومها الجديد بتوقيع حسام سعيد

تتعاون المطربة روبي لأول مرة مع الشاعر حسام سعيد في أغنية ضمن ألبومها الجديد، وهى تحمل طابع دراما وهى من ألحان خالد حلمى، وتوزيع الموسيقى أحمد إبراهيم، وقال مؤلف الأغنية حسام سعيد روبي تتحدث من خلال الأغنية “الفراق” بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها