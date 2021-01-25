رئيس جامعة الزقازيق يهنئ قيادات مديرية أمن الشرقية بعيد الشرطة ال 69
كتب : محمد يعقوب
قدم ادكتور عثمان شعلان رئيس جامعه الزقازيق اليوم التهنئة لوزارة الداخلية المصرية ، بمناسبة عيد الشرطة 69 مؤكدا اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة ال69 بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة للسيد اللواء/ إبراهيم عبد الغفار مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية ، وقيادات مديرية أمن الشرقية .
وأكد د. عثمان شعلان علي أن الجميع لا ينسي دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي ، وتضحيات رجالها وشهداءها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل يدا بيد مع الجيش المصري العتيد ، والذي يمثل نموذجاً رائعاً للتضحية والفداء والتأكيد علي دورهم البطولي علي حفظ الأمن في ربوع مصر الغالية .
وأشار رئيس الجامعة أن اليوم ، هو فرصة عظيمة لنا ، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وفداء لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن الشهداء يرحلون عنا بأجسادهم لكنهم يظلون معنا بأرواحهم الطاهرة، وتبقى سيرتهم العطرة نبراسا نسير على دربه نتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا أسمى معاني التضحية والوطنية والفداء.
وأثناء الاحتفال قام رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للسيد اللواء مدير أمن الشرقية والسيد اللواء مدير الأمن الوطني بالمحافظة .