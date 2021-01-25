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تنفيذى الشرقية يُتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة
تنفيذى الشرقية يُتابع نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة
كتب : محمد يعقوب
ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021 ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أكد المحافظ على سرعة التنفيذ ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة والانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.
من جانبه استعرض مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 تبلغ 608 مليون و 185 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 61 % في برامج النقل والمواصلات و الكهرباء و تحسين البيئة و تدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.