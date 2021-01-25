مساعدات مالية عاجلة للحالات الأكثر إحتياجاً وتوفير معاشات شهرية للمسنين وذوى الهمم
كتب : محمد يعقوب
إستقبل ا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عدداً من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، وعددٍ من وكلاء الوزاره و رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعيات بالديوان العام.
وخلال اللقاء قام محافظ الشرقية بتقديم مساعدات مالية لعدد 6 أسر مقدمة من مديرية التضامن الإجتماعي للأسرالأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة لهم ، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية عليهم وتبين مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات.
وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياه ونفقات المعيشة .
وحرصاً منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية.. وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنه أو يعاني أبنائها الصغار من شلل دماغى وتوحد أو مصابون بأورام ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء ، وذلك بعد أن تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار .
كلف المحافظ مدير مديريه القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل لتوفير حياة كريمة لهم.
وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بشكوى من عدم وجود سكن يليق به وبأسرته ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام بفحص حاله المواطن وإجراء بحث إجتماعي على حالته لبحث إمكانية توفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعايه .
كما وجه المحافظ رئيسي مركز الحسينية وحي أول الزقازيق بالسير في إجراءات ترخيص إقامة كشكين في الأماكن المسموح بها ، وذلك بعد أن تقدمت حالتين خلال لقاء المواطنين بطلب للموافقه على إقامة كشك ليمثل مصدر دخل لهما ويساعدهما في تحمل نفقات المعيشة.