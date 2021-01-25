صاحبة الصوت الذهبي الأصيل إيناس عز الدين موهبة مهضوم حقها ولم تنال ماتستحق

كتبت دعاء سنبل

صاحبة الصوت الذهبي الأصيل إيناس عز الدين موهبة مهضوم حقها ولم تنال ماتستحق .. صوت من احسن الاصوات .. لماذا لم تأخذ حقها الكامل في الشهرة و الانتشار؟! لماذا في حين أن غيرها من أنصاف المطربين يجدون طريقهم للشهرة و الانتشار والتواجد بالساحة الغنائية؟! لما هناك إصرار على عدم دعمها وعدم إظهار تلك الموهبة النادرة .. وهناك من يحاول احتكار صوتها وبدل أن يلمعه مصمم على دفنه.

أستمع مستنياك بصوت أيناس

👇👇👇👇

إيناس عز الدين مطربة الأوبرا ومتسابقة برنامج صوت الحياة والذي تخطيت مراحل به وشهد بتميز صوتها الديفا سميرة سعيد والموسيقار حلمي بكر وأمير الغناء العربي هاني شاكر، ولم تيأس بعد خروجها وقدمت في آرب أيدول وشهد بإحترافية صوتها الملكة أحلام ونجم الغناء وائل كفوري والملحن حسن الشافعي والنجمة نانسي عجرم وتخطيت العديد من المراحل ولم تيأس إيناس ظلت صامدة تكافح وتركت بلدها الإسكندرية وأقامت بالقاهرة لتحقيق حلمها وطموحها التي بالفعل تستحق تحقيقه .. كم من موهبة لا تستحق متواجدة على الساحة.. كم من موهبة متواجدة غصباًواقتداراً لغرضاً ما.

إيناس عز الدين الصوت الطربي الذي لمع في دار الأوبرا المصرية لسنوات ، وتمتعت خلال هذه السنوات بشعبية كبيرة لدى جمهور الموسيقى العربية خاصة في أداء أغنيات أم كلثوم وسعاد محمد وأسمهان ونجاة ووردة الجزائرية وذكرى .. إنها موهبة تستحق ان تكون في مكانة مختلفة حقاً مكانتها يجب أن تكون بجانب نجمات الغناء الكبار مثل آمال ماهر وشيرين عبد الوهاب وأنغام .

ألف ليلة وليلة بصوت إيناس عز الدين

👇👇👇

أخر عمل فني قدمته كان أغنية “مالناش نصيب” كلمات سمو الامير عبد الاله بن فهد وألحان محمد غريب و توزيع طارق عبد الجابر و تم تصويرها فيديو كليب في دبي مع المخرج المصري الأوكراني دي بي جاد.

مالناش نصيب للصوت الذهبي إيناس عز الدين

👇👇👇👇👇

وصرحت إيناس عز الدين عن أزمتها مع بندر الدوسري

👇👇👇👇👇

الخلاف بيني وبين أستاذ بندر الدوسري، المنتج والشركة لا زال قائم، بعد التهرب من الرد و إخلاله بكل بنود التعاقد المبرم ،ومحاولة تغيير بنود التعاقد، دون اذن كتابي مني ،والان جاري اتخاذ الاجراءات القانونية” .. وكانت إيناس نشرت على صفحتها الشخصية منذ فترة قائلة:

ما يقرب من عام وانا التزم الصمت على امل الحل الودي ولكن دون جدوى

سنة كاملة حياتي متوقفة على عقد إنتاج وإدارة اعمال وقعته منذ عام بالتمام والكمال مع شخص الأستاذ بندر الدوسري تم انتهاك كل بنوده لاحقاً من قبل المذكور ومطالب مني الصمت و السكوت عن حقي و تعليقي على ذمة عقد لم ينفذ منه أي شرط من شروطه بعد ما طالبني بترك عملي بالإمارات . و نزولى لمصر تمهيداً لنقل اقامتي للسعودية مقابل تعويض مادي شهري عن ترك عملي في الإمارات عقد وقعت عليه بعد ان جمعني شخصياً في اجتماعات ولقائات بشخصيات ذو مكانة عليا خاصة في دولة السعودية الشقيقة لهم مني كل احترام وتقدير و تم ابلاغي بأن هم من سوف يتولوا بتمويل الإنتاج وبالفعل تم انتاج أغنية واحدة low budget و نظراً لاحترامي الكامل وتقديري لهذه الاسماء و ثقتي بهم وقعت على العقد لانه لم يخطر ببالي ان مثل هولاء الرموز يمكن ان يتم استخدام أسمائهم في عقد يُعلق الفنانين لسنوات ويحرمهم من حقوقهم المادية والأدبية والفنية عقد تم الاخلال بجميع بنوده بلا استثناء من قبل الطرف الأول و التهرب من مسألتي و مطالبتي بحقوقي بل وتهديدي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدي كما لو اني انا من أخل ببنود التعاقد وليس هو و التهديد إذا اعترضت على تغيير بنود التعاقد دون الرجوع ليا و دون موافقة كتابية مني وهذا غير قانوني ويعد اخلال ببنود التعاقد اي تغيير فيه او اجتزاء بند منه دون موافقة كتابية من الطرفين بالاضافة للمماطلة حتى الاغنية التي تم تسجيلها وكانت للاسف انتاج ضعيف جداً على وعد ان القادم افضل وان هذه مجرد اول اغنية وتم إنتاجها في وقت قصير و تم عرضها تحت شعار واسم ومنصات الكترونية و قناة تابعة لشركة ما أخلت مسئوليتها لاحقاً عن علاقتها بتعاقداتنا رغم ان كل الدعاية كانت تُطرح من قبله بإسمها حتى صورة توقيعي معه الذي اعلنها على صفحاته تحمل اسم توقيع الفنانة ايناس عز الدين مع الشركة الفلانية وعلى صفحاتها و بعلمها و كانت الشركة ترسل لنا خطابات الكترونية عبر الواتس اب عن طريقه على جروب فنانين الشركة بإسمها و اسم صاحبها

سنة كاملة تحت راية انتاج وادارة اعمال دون انتاج او اعمال حتى تُدار ، حتى الاعمال القليلة التي اقوم بها من آن لآخر فهي من اجتهادي الشخصي فهل يُعقل انني كفرد مجرد مطربة اقوى من منتج ومدير أعمال حتى استطيع جلب العمل لنفسي طوال هذه المدة في حين انه لم يجلب لي عمل واحد بأجر سواء في مصر او في اي دولة عموماً سواء زفاف او حفل او برنامج او اي عمل بأجر مثلما أفعل لنفسي ؟ في أي إدارة أعمال هذه التي تعتمد على ان المطرب وحده من يجلب العمل لنفسه في مقابل ابلاغ ادارة الاعمال فقط مسبقاً

لن استطيع التجاوز عن حقي والسكوت عنه و على الرغم من كوني مرهقة و منهكة نفسياً ولا اريد خوض صراعات او حروب الا انني مستعدة بكل ما أوتيت من قوة لخوضها مقابل انني لن اقبل ان اكون الطرف الضعيف في قضية انا صاحبة الحق فيها و تم انتهاك كافة حقوقي ليس لدي أهم من موهبتي و فني وصوتي و مصدر رزقي ومستقبلي لكي ادافع عنهم حتى آخر نفس بداخلي و احارب من اجل البقاء مهما كلفني الأمر ✋🏻