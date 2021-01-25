شاهد بالصور محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة الـ69

محافظ القليوبية يقدم التهنئة لمدير أمن القليوبية بمناسبة عيد الشرطة الـ69 ويضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية بتقديم التهنئة للواء/ فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية وقاما بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن، حيث قدم التهنئة القلبية للقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الشرطة،
تلك الذكرى التى شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك، كما يطلق عليها أهالي الإسماعيلية، وهى المعركة التي واجهت فيها قوات البوليس المصري ومعهم الفدائيون من أبناء منطقة القناة بأسلحة خفيفة ضد دبابات ومدفعيات الإنجليز أمام مبنى البستان “مبنى مديرية الأمن حاليا” في فجر يوم الجمعة 25 يناير حتى غروب الشمس، واستشهد فى هذه المعركة 56 شهيدا وأصيب 80 مصريا
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وأكد الهجان على أن رجال الشرطة يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون وقد قدم المحافظ درع المحافظة للسيد/مدير أمن القليوبية تقديرا له على جهوده وللتهنئة بعيد الشرطة.
وجاءت التهنئة بحضور السادة/ القيادات الأمنية والرقابية ونائبي المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والعديد من القيادات الأمنية بالمحافظة.
وفى نهاية الاحتفالية قام الهجان بتوزيع الورود على الضباط والأمناء والجنود للتعبير عن أصدق وأخلص التهانى القلبية بمناسبة عيد الشرطة.