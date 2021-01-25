بورصة مصر تخسر مليار جنيه بختام التعاملات أليوم الاثنين

سجلت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب، ليسجل في الختام نحو 688.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.14 %،ليغلق عند مستوى 11,509.63 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 0.01%، ليغلق عند 14,055.91 نقطة. .

بينما صعد مؤشر “EGX70- WEI” بنسبة 0.64 %، ليغلق عند مستوى 2,343.87 نقطة، كما ارتفع المؤشر “WEI-EGX100” بنحو 0.61 %، ليغلق عند مستوى 3,361.72 نقطة،

كما ارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.54 %، ليغلق عند مستوى 2,358.12 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.36 % ليغلق عند مستوى 1,912.76 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 4,436.76 نقطة.

سيطر على تعاملات المصريين والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 7 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه على الترتيب.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 61.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 639.7 مليون سهم من 49.9 ألف صفقة منفذة.