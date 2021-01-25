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برتكول تعاون بين محو الأمية ومديريات الصحة والتعليم والزراعة بالشرقية

برتكول تعاون بين محو الأمية ومديريات الصحة والتعليم والزراعة بالشرقية

كتب/محمد يعقوب

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عاشور العمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والمحافظة ومديريات التربية والتعليم الصحة و الزراعة وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الفرع والجهات المشاركة لتنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة لجميع أفراده ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية وإقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر وتتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائيا.

 

ومن جانبه أشار الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلي أهمية وضع الأطر السليمة لمعالجة قضية الأمية بالتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الدولة لمواجهة تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين هيئة تعليم الكبار والجهات المختلفة للوصول إلى قرية بلا أمية.

حضر مراسم التوقيع الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة والأستاذ عمرو شعلان مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية.

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