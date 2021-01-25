بالصور حزب مصر بلدي بالقليوبية يشارك مركز الاعلام باعياد الشرطة ويكرم اللواء سيف الاسلام رئيس الحزب

بالصور حزب مصر بلدي بالقليوبية يشارك مركز الاعلام باعياد الشرطة ويكرم اللواء سيف الاسلام رئيس الحزب
شارك صباح اليوم حزب مصر بلدي بالقليوبية بدعوي من الدكتور رمضان عرفه مدير مركز الاعلام بحضور السيد اللواء سيف الاسلام عبدالباري محافظ القاهرة السابق ورئيس حزب مصر بلدي ومساعد وزير الداخليه والاستاذ احمد السيد متولي امين عام حزب مصر بلدي بمحافظة القليوبية والاعلاميه إلهام فايد امينة المرأة بحزب مصر بلدي بمحافظة القليوبية وبحضور
كريم احمد متولي امين الشباب بالمحافظة.
وعلي جانب اخر قام قيادات حزب مصر بلدي بالقليوبية بتكريم اللواء سيف الاسلام عبدالباري رئيس الحزب حيث قام امين الحزب بالقليوبية وامينة المرأة بتقليد رئيس الحزب بالنصب التذكاري كأحد رموز رجال الشرطة المصرية الذي كان يعمل مساعد لوزير الداخليه .
وقام ايضا بتكريم الدكتور رمضان عرفه مدير مركز الاعلام بمحافظة القليوبية وتم منح الدكتور عرفه هديه تذكاريه تقديرا لجهوده في خدمة الوطن.
وتأتي هذه المناسبه السعيدة ع المصريين جميعا وهو عيد الشرطة عيد النصر عيد ثورة ٢٥ يناير الذي يحتفل به جميع المصريين تكريما وتقديرا لدور رجال الشرطة العظيم ف خدمة الوطن والحفاظ ع الجبهة الداخلية حقا انها العيون الساهرة.
ويتقدم حزب مصر بلدي وجميع قياداته بمحافظة القليوبية بخالص الشكر والتقدير الي السيد معالي وزير الداخلية والسيد مدير امن القليوبية والسيد مدير المباحث الجنائية وكل رجال وافراد رجال الشرطة وكل عام وانتم بخير.
تحت القيادة الحكيمة بسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي كرم ايضا رجال الشرطة صباح اليوم.