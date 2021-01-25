الفنان صلاح عبد الله حالة فنية خاصة جداً وشاعر ومؤلف ساخر أبرز محطاته في عيد ميلاده الـ 66

الفنان صلاح عبد الله حالة فنية خاصة جداً وشاعر ومؤلف ساخر فنان يتميز بـ التلقائية والعفوية أسلوبه، الكاريزما وخفة الظل والطيبة عنوانه .. قنبلة فنية .. كوميديان من العيار الثقيل .. وتراجيدي متمكن .. لم يقتصر إبداعه على التمثيل والشعر الساخر .. لكنه أيضاً كاتب متميز وله كتاب اعتبره حقاً من الروائع فهو مزيج سياسي أجتماعي ساخر بعنوان “تخاريف”

في عيد ميلاده نبرز لكم أهم محطات حياته وأبرز أعماله

السيرة الذاتية لـ كوكتيل الإبداع والتميز

ﻭﻟﺪ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺎﻡ1955 ﻓﻲ ﺣﻲ ﺑﻮﻻﻕ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼ، ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ، ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦﻋﻤﺮﻩ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻲ ﺑﻮﻻﻕ ﺍﻟﺪﻛﺮﻭﺭ .. ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ، كان في ﻃﻔﻮﻟته يحب كتابة ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

وكان في شبابه ﺃﻣﻴﻦ ﺷﺒﺎﺏ ﺣﻲ ﺑﻮﻻﻕ ﺍﻟﺪﻛﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺪﻗﻲ ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺟﺬﺑﺘﻪ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .. ﻭﺃﻋﺠﺐ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ﻣﺴﺮﺡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .

ﻓﻘﺮﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﺍﺓ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﻢ “ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ” .. ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﺖ مجموعة من ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ﻭﻫﻮ ﺍﺗﺠﺎﻩ جديد حينها.

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﻟﻔﺖ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .. ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻭﻣﺨﺮﺝ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ “ﺁﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﺪ” ﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﺒﺔ ﻭ “ﻋﺴﻜﺮ ﻭﺣﺮﺍﻣﻴﺔ” ﻷﻟﻔﺮﻳﺪ ﻓﺮﺝ.

ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺷﺤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴة” ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﻳﺔ “. ﺛﻢ ﺭﺷﺤﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻗﺔ ” ﺳﺘﻮﺩﻳﻮ “80 ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﻧﻄﻼﻗﺘﻪﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ، عرفه الجمهور ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ” ﺳﻨﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ” ﻓﻲ ﻋﺎﻡ.

1987 ﺣﻴﻦ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ التي لفتت أنظار الجمهور إليه .

لكن دور الذي لا ينساه الجميع وأكد من خلاله أنه نجوميته تجسيده شخصية حسني ابو دبيكي فيﻣﺴﻠﺴﻞ ” ﺫﺋﺎﺏ ﺍﻟﺠﺒﻞ ” ﻣﻊ نجم الدراما ” ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ” وعلق في أذهان الجمهور أفيهه الشهير “متجفلش معايا امال” وأصبحوا يرددونها بعدها بفترة .

“صلاح عبدالله “تعددت أعماله الدرامية والمسرحية فقد استطاع تقديم الأدوار المختلفة.. وأصبح يستعينوا به نجوم الصف الأول كمساند لهم في أدوارهم مثل الفنان أحمد عز فقد نجد أن عز معظم أفلامه ومسلسلاته يلازمه نجمنا صلاح عبدالله .. ويكونوا ثنائي هائل ، وشارك أيضاً النجمة ياسمين عبد العزيز في معظم أدوارها .

بعض أعماله الدرامية :

ذئاب الجبل ، سكة الهلالي، الأدهم ، الريان ، فرح العمدة ، الحارة، ابو ضحكة جنان ، ريا وسكينة ، الدالي ، المسحراتى ، عائلة الحاج نعمان واتنين في الصندوق وغيرها الكثير … ويعرض له حاليا المسلسل الذي حقق نجاحا باهر ونسب مشاهدة عالية وهو مسلسل جمال الحريم.

أبرز أعماله السينمائية:

ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻧﻬﺎ، اﻟﺮﻫﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻨﺪﻱ،ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﺨﺒﺮ ﻭﺣﺮﺍﻣﻲ، ﻛﺒﺎﺭﻳﻪ، ﻣﺴﺠﻮﻥ ترانزيت ، ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﺨﺒﺮ ﻭﺣﺮﺍﻣﻲ.. واﻟﺰﻣﻬﻠﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺩﺓ ﺩﻭﺩﻱ .. ﺣﻤﺎﺩﺓ ﻳﻠعب، ﻣﻘﻠﺐ ﺣﺮﺍﻣﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ ﻫﺮﺑﺖ .. و ﺩﻡﺍﻟﻐﺰﺍﻝ. وﻋﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ، الداده دوى، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺑﻮﺍﻟﻌﺮﺑﻲ . ﻛﻼﺷﻨﻜﻮﻑ. و ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ 16ﺇﺟﺮﺍﻡ .. وغيرها الكثير من الافلام التى حققت نجاح جماهيري كبير بتواجده وإبداعه.

مشهد من حودة كرامة مع أحمد ادم ورامز جلال

من أبرز أعماله المسرحية

حودة كرامة ، حمري جمري الهمجي ، خد الفلوس واجري ، عصفور ودبور ، حارة الضحك ، فيما يبدو سرقوا عبدو ، وغيرها .

عمنا الجميل والمبدع “صلاح “عرف بأنه فنان الخروج على النص في الأعمال المسرحية التي قدمها، ولكن من دون أي إسفاف.

خاض نجمنا تجربة التقديم في برنامجه ” فوق سطوح عم صلاح “الذي قدمه على قناة الحياة عبر موسمين وحقق نجاح باهر .

الجوائز والتكريمات التي حصل عليها

فاز بالعديد من الجوائز منها، جائزة أحسن ممثل وأحسن مخرج على مستوى الجمهورية .. وذلك من خلال مسابقات المسرح الجامعي .. ومسابقات الثقافة الجماهيرية. أما في مجال الاحتراف .. فقد جاءته عبر دوره في فيلم” مواطن ومخبر وحرامي” منها جائزة جمعية الفيلم كأحسن ممثل دور أول .. وجائزة المهرجان القومي للسينما .

تزوج ” صلاح عبد الله ” من خارج الوسط الفني ودائماً ما يعتز بكونه أبو البنات .. فهو أب لثلاث بنات دنيا وشوق وجنا.

كل سنة وأنت طيب يا أبو قلب من ذهب الله يدوم عليك الصحة والعافية يا عم صلاح ويطولنا في عمرك ودايما تمتعنا بفنك المتميز.