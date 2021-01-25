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السفيرة والحقوقية رحاب شوقي تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 25 يناير

السفيرة والحقوقية رحاب شوقي تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 25 يناير

السفيرة والحقوقية رحاب شوقي تهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى 25 يناير
رحاب شوقي

تقدم العضو التنفيذى للجنة الدولية لحقوق الإنسان في مصر ورئيس تحرير مكتب مصر لوكالة الأنباء الدوليه لحقوق الإنسان د.ريحاب شوقي. 

 

بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

 

وذكرت اللجنة الدولية بيان اليوم الاحد إن ثورة 25 يناير كانت نواة لثورة ٣٠ يونيو والتي أكد فيها الشعب على تصحيح المسار نحو الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية التي جاء فخامة الرئيس ليحققها ومازال يحقق تلك الأهداف لبناءمصرالحديثة لينعم الشعب بالرخاء والتنمية.

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