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السفيرة رحاب شوقي: إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

السفيرة رحاب شوقي: إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد

 

السفيرة رحاب شوقي: إثيوبيا تقصف منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد
رحاب شوقي

أكدت العضو التنفيذى للجنة الدولية لحقوق الإنسان في مصر ورئيس تحرير مكتب مصر لوكالة الأنباء الدوليه لحقوق الإنسان د.ريحاب شوقي أن هناك قصف إثيوبي على منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد بقصف داخل إثيوبيا.وقبلها قال ‏وزير خارجية إثيوبيا، إن النزاع الحدودي مع السودان تفاقم، ونعمل على حله سلميا.

 

وفى وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة السودانى محمد الفكى سليمان إنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، ولو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.

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