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آمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية يجتمع بأمانة مركز طوخ
آمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية يجتمع بأمانة مركز طوخ
كتب ضياء درويش
في اول اجتماع لامين عام القليوبية بأمانات المراكز
وبعد الانتهاء من تشكيل امانة مركز طوخ بتشكيلاتها الجديدة
التقي الاستاذ / مجدي سابق امين عام الحزب بالقليوبية بامانة مركز طوخ
يصاحبه الاستاذ / ياسر العزب امين التنظيم بالقليوبية
وفي حضور الأستاذة / عبير حميد امينة الشئون الاجتماعبة بالقليوببة
بدء اللقاء بتعريف السادة أمناء المركز
الي قيادات امانة القليوبية كلا باسمة وصفته في الامانة بعدها كلمة ترحيب من
المهندس/ يسري محمود بقيادات امانة القليوبية ومعها اعطي نبذة عن حزب حماة الوطن للسادة قيادات امانة المركز
بعد ذلك جائت كلمة الاستاذ / مجدي سابق
رحب فيها بابنائة وأخوته من الأعضاء الجدد في الامانةً
وبدء سيادتة بعد ذلك في إعطاء نبذة عن الحزب تضمنت التعريف به وبقياداته وكيفية إنشائه والسبب في إنشاء الحزب وتسميته بهذا الأسم
بعدها انتقل سيادتة الي امانة القليوبية
والتعريف بها وبالإمانات النوعية وبأمانات المراكز ودورها في العمل الخدمي وكيفية العمل بين الناس
واكد سابق ان اهم اهداف ومبادئ الحزب هو إكساب المواطن الخيرة السياسة وذلك عن طريق توعينةً سياسيا بدور الاحزاب واهميتها خلال هذة الفترة
وكيفية التعاون بين اعضاء الامانةً لتحقيق أهداف الامانةً للنهوض بالحزب في المراكز والقري التابعة له وان اهم طريقة للعمل علي انتشار الحزب هي تشكيل الوحدات الحزبية بقري المركز لانها دائما النواة الحقيقية في تشكيل الاحزاب
ثم تحدث الاستاذ / ياسر العزب امبن التنظيم
وأكد في كلمتة علي ان الحزب له تمثيل نيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وأنه يحتل المرتبة الرابعة في عدد النواب وأنه يجب العمل في الفترة القادمة علي توسيع دائرة انتشار الحزب
وان امانة القليوبية مستمرة في العمل رغم ظروف انتشاو وباء كوفيد ١٩ التي تمر بها البلاد .