أخبار مصرعاجل

وزير الداخلية يسجل شكره وتقديره للرئيس السيسي برفقة المجلس الاعلي للشرطة بقصر عابدين

وزير الداخلية يسجل الشكر والتقدير للرئيس السيسي

كتب طارق درويش

توجه اللواء  محمود توفيق – وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم الأحد  إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير  الرئيس/ عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية .. وذلك فى إطار الإحتفال بعيد الشرطة .. وجاء نص الكلمة.
السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى
رئيس جمهورية مصر العربية
بصادق عبارات التقدير وبالغ معانى الإعتزاز يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص مشاعر التهنئة والإمتنان بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة.
لقد كان رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه وإستقراره.. عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والإستقرار والإزدهار.
فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.

Post Views: 64

مقالات ذات صلة

Photo of اعلان وزارة الصحة والسكان عن خطة لتوزيع لقاح كورونا

اعلان وزارة الصحة والسكان عن خطة لتوزيع لقاح كورونا

منذ 3 ساعات
Photo of جولة أقتصادية حول ابرز أنشطة الاقتصاد مع التايم المصرية

جولة أقتصادية حول ابرز أنشطة الاقتصاد مع التايم المصرية

منذ 3 ساعات

قانون الإيجار القديم تعرف علي قيمة الزيادة التفاصيل في الخبر 

منذ 7 ساعات
Photo of الامن العام ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادى بشبرا

الامن العام ضبط شبكة دعارة داخل مدرسة إعدادى بشبرا

منذ 8 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!