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وداعاً دكتورة  عبلة الكحلاوي  .. رحلت عن عالمنا منذ قليل متأثرة بـ كورونا

وداعاً دكتورة  عبلة الكحلاوي  .. رحلت عن عالمنا منذ قليل متأثرة بـ كورونا

وداعاً دكتورة  عبلة الكحلاوي  .. رحلت عن عالمنا منذ قليل متأثرة بـ كورونا
عبلة الكحلاوي

دعاء سنبل

 

رحلت الدكتور عبلة الكحلاوي عن عالمنا عن عمر يناهز 72 عاما، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

تفاصيل حالتها قبل رحيلها

أسرة الداعية الإسلامية الشهيرة عبلة الكحلاوي، قد كشفت التفاصيل الخاصة بالحالة الصحية لها، حيث تتواجد بإحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع، حيث ترقد في العناية المركزة، وهناك متابعة مستمرة لوضعها الصحي.

 

 عبلة الكحلاوي

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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