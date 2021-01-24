مديرإدارة فاقوس يطالب بتفعيل الدراسة عن طريق المنصة

محمد يعقوب … كتب

قالت عبير محمد عبد العال مديرة العلاقات العامة والاعلام بادارة فاقوس التعليمية ان احمد عبد العظيم عبدالله مدير عام ادارة فاقوس التعليمية قد شدد على المعليمن بالادارة بضرورة استمرار التفعيل مع الطلاب فى تدريس الدروس عن طريق المنصة التى تم انشائها بفاقوس واشاد بها رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

وقال عبد العظيم لموجهى المواد ومديري المراحل ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وفرة العديد من مصادر التعلم لطلابنا في مراحل التعليم قبل الجامعي من بينها قنوات مدرستنا ١ ومدرستنا ٢ على التليفزيون ومنصة البث المباشر ومنصة إدمودو ومنصة ذاكر ومنصة إدارة التعلم للمرحلة الثانوية ومنصة حصص مصر وكذلك يتيح بنك المعرفة المصري “ورش عمل” تدريبية اونلاين لطلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي وعموم الباحثين تشرح كيفية اتقان استخدام المحتوى الكبير المتوفر داخل بنك المعرفة المصري.

وطالب عبدالعظيم بضرورة التزام المعلمين بجداول الأسبوع الخامس عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية “مدرستنا”، في الفترة من يوم الأحد ٢٤ يناير حتى السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١.وعلى تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وعلى جانب اخر مازالت المنافسة الايجابية الايجابية اليوم مستمرة الى أقصى الدرجات بين مدارس ادارة التعليمية تنافسا وتعاونا مشرفا مميزا والتى بادرت وأسرعت بتفعيل مبادرة

تعقيم منشآتنا…استعدادا لامتحاناتنا حفاظا على أولادنا ::والتى طرحتها الادارة وهى التعقيم والتطهير المستمر بشكل يومى وبالجهود الذاتية لمدارس الادارة حتى الانتهاء من اعمال امتحانات نصف العام والتى اجلت لظروف كورونا

وكانت مدارس فاقوس الرسمية للغات الجديدة والغزالى الثانوية المشتركة و الصنايع بنات بفاقوس و الصنايع بنين بفاقوس والفتح الابتدائية بفاقوس و الشهيد محمد أحمد ثابت الابتدائية بفاقوس و الطاروطى الابتدائية رقم 2 بفاقوس من المدارس التى عقمت ضمن مدارس الادارة

وكان رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية كان قد شدد على مديرى عموم الادارات بضرورة التشديد على المعلمين والموجهيين الفنيين ومديري المراحل بالاجتهاد مع الطلاب مستخدمين فى ذلم ما اتاحته الوزارة من منصات الكترونية لخدمة العملية التعليمية والتدريس للطلاب .